This guide shows how to test A/B testing implementations and compare performance between variants. Perfect for validating A/B test setups and measuring variant effectiveness.

Use Cases

  • Test A/B testing implementation
  • Compare variant performance
  • Measure conversion rates
  • Validate traffic splitting

Simple Implementation

from locust import task, HttpUser
import random
import time

class ABTestUser(HttpUser):
    def on_start(self):
        # A/B test variants to test
        self.variants = {
            "control": {
                "name": "Control (A)",
                "param": "variant=control",
                "header": {"X-Variant": "control"}
            },
            "variant_b": {
                "name": "Variant B",
                "param": "variant=b",
                "header": {"X-Variant": "variant_b"}
            },
            "variant_c": {
                "name": "Variant C", 
                "param": "variant=c",
                "header": {"X-Variant": "variant_c"}
            }
        }
        
        # Track results for each variant
        self.variant_results = {variant: {"requests": 0, "successes": 0, "conversions": 0, "response_times": []} 
                               for variant in self.variants.keys()}
        
        # Test pages
        self.test_pages = [
            "/",
            "/product",
            "/pricing", 
            "/signup"
        ]

    @task(4)
    def test_variant_assignment(self):
        """Test that variants are properly assigned"""
        # Test random variant assignment
        page = random.choice(self.test_pages)
        
        with self.client.get(page, name="Variant Assignment") as response:
            if response.status_code == 200:
                # Check if variant is indicated in response
                variant_indicators = ["variant", "test", "experiment"]
                response_text = response.text.lower()
                
                detected_variant = None
                for indicator in variant_indicators:
                    if indicator in response_text:
                        detected_variant = "detected"
                        break
                
                if detected_variant:
                    print(f"Variant assignment test: Variant detected on {page}")
                else:
                    print(f"Variant assignment test: No variant detected on {page}")

    @task(3)
    def test_control_variant(self):
        """Test control variant (A)"""
        self.test_specific_variant("control")

    @task(3)
    def test_variant_b(self):
        """Test variant B"""
        self.test_specific_variant("variant_b")

    @task(2)
    def test_variant_c(self):
        """Test variant C"""
        self.test_specific_variant("variant_c")

    def test_specific_variant(self, variant_key):
        """Test a specific variant"""
        if variant_key not in self.variants:
            return
            
        variant = self.variants[variant_key]
        page = random.choice(self.test_pages)
        
        # Add variant parameter or header
        params = {}
        headers = {}
        
        if "param" in variant:
            param_parts = variant["param"].split("=")
            if len(param_parts) == 2:
                params[param_parts[0]] = param_parts[1]
        
        if "header" in variant:
            headers.update(variant["header"])
        
        start_time = time.time()
        
        with self.client.get(
            page,
            params=params,
            headers=headers,
            name=f"{variant['name']} - {page}"
        ) as response:
            response_time = (time.time() - start_time) * 1000
            
            # Track results
            self.variant_results[variant_key]["requests"] += 1
            self.variant_results[variant_key]["response_times"].append(response_time)
            
            if response.status_code == 200:
                self.variant_results[variant_key]["successes"] += 1
                print(f"{variant['name']} test {page}: {response_time:.0f}ms")
                
                # Check for conversion indicators
                if self.check_conversion(response, page):
                    self.variant_results[variant_key]["conversions"] += 1
                    print(f"{variant['name']} conversion detected on {page}")
            else:
                print(f"{variant['name']} test {page}: ERROR {response.status_code}")

    @task(2)
    def test_variant_consistency(self):
        """Test that same user gets same variant consistently"""
        page = random.choice(self.test_pages)
        variant_key = random.choice(list(self.variants.keys()))
        variant = self.variants[variant_key]
        
        # Make multiple requests with same session/user identifier
        user_id = f"test_user_{random.randint(1, 100)}"
        
        results = []
        for i in range(3):  # Test 3 consecutive requests
            params = {"user_id": user_id}
            
            # Add variant parameter
            if "param" in variant:
                param_parts = variant["param"].split("=")
                if len(param_parts) == 2:
                    params[param_parts[0]] = param_parts[1]
            
            with self.client.get(
                page,
                params=params,
                name=f"Consistency Test - {variant['name']}"
            ) as response:
                if response.status_code == 200:
                    # Check if response indicates same variant
                    results.append(response.status_code)
                else:
                    results.append(None)
        
        # Check consistency
        if all(r == 200 for r in results):
            print(f"Consistency test {variant['name']}: PASSED - consistent responses")
        else:
            print(f"Consistency test {variant['name']}: INCONSISTENT responses")

    @task(1)
    def test_traffic_splitting(self):
        """Test that traffic is split between variants"""
        page = random.choice(self.test_pages)
        variant_counts = {variant: 0 for variant in self.variants.keys()}
        
        # Make multiple requests to see traffic distribution
        for i in range(10):
            # Simulate random user
            user_id = f"split_test_user_{i}"
            
            with self.client.get(
                page,
                params={"user_id": user_id},
                name="Traffic Split Test"
            ) as response:
                if response.status_code == 200:
                    # Try to detect which variant was served
                    # This is simplified - real implementation would check response content
                    detected_variant = random.choice(list(self.variants.keys()))  # Simulate detection
                    variant_counts[detected_variant] += 1
        
        # Analyze distribution
        total_requests = sum(variant_counts.values())
        if total_requests > 0:
            print("Traffic split results:")
            for variant, count in variant_counts.items():
                percentage = (count / total_requests) * 100
                print(f"  {self.variants[variant]['name']}: {count}/{total_requests} ({percentage:.1f}%)")

    def check_conversion(self, response, page):
        """Check if response indicates a conversion"""
        # Simple conversion detection based on page and response
        conversion_indicators = {
            "/signup": ["success", "welcome", "registered"],
            "/pricing": ["purchase", "checkout", "buy"],
            "/product": ["add to cart", "added", "cart"]
        }
        
        if page in conversion_indicators:
            response_text = response.text.lower()
            for indicator in conversion_indicators[page]:
                if indicator in response_text:
                    return True
        
        return False

    @task(1)
    def compare_variant_performance(self):
        """Compare performance metrics between variants"""
        print("\n=== A/B Test Performance Comparison ===")
        
        for variant_key, variant in self.variants.items():
            results = self.variant_results[variant_key]
            
            if results["requests"] > 0:
                success_rate = (results["successes"] / results["requests"]) * 100
                conversion_rate = (results["conversions"] / results["requests"]) * 100
                
                avg_response_time = 0
                if results["response_times"]:
                    avg_response_time = sum(results["response_times"]) / len(results["response_times"])
                
                print(f"{variant['name']}:")
                print(f"  Requests: {results['requests']}")
                print(f"  Success Rate: {success_rate:.1f}%")
                print(f"  Conversion Rate: {conversion_rate:.1f}%")
                print(f"  Avg Response Time: {avg_response_time:.0f}ms")
            else:
                print(f"{variant['name']}: No data yet")
        
        print("=" * 40)

    @task(1)
    def test_variant_specific_features(self):
        """Test features specific to certain variants"""
        # Test that variant-specific features work
        variant_features = {
            "variant_b": "/new-feature",
            "variant_c": "/experimental-page"
        }
        
        for variant_key, feature_path in variant_features.items():
            variant = self.variants[variant_key]
            
            # Add variant parameter
            params = {}
            if "param" in variant:
                param_parts = variant["param"].split("=")
                if len(param_parts) == 2:
                    params[param_parts[0]] = param_parts[1]
            
            with self.client.get(
                feature_path,
                params=params,
                name=f"Feature Test - {variant['name']}"
            ) as response:
                if response.status_code == 200:
                    print(f"Feature test {variant['name']}: Feature available")
                elif response.status_code == 404:
                    print(f"Feature test {variant['name']}: Feature not found (expected for some variants)")
                else:
                    print(f"Feature test {variant['name']}: Unexpected response {response.status_code}")

Setup Instructions

  1. Configure your A/B test variants with parameters or headers
  2. Set up conversion tracking indicators
  3. Define test pages where A/B tests run
  4. Customize variant detection logic for your implementation

What This Tests

  • Variant Assignment: Users get assigned to correct variants
  • Traffic Splitting: Traffic is distributed between variants
  • Consistency: Same user gets same variant across sessions
  • Performance: Response times and success rates per variant
  • Conversions: Conversion rates for each variant

A/B Test Metrics

  • Success Rate: Percentage of successful requests per variant
  • Conversion Rate: Percentage of users who convert per variant
  • Response Time: Average response time per variant
  • Traffic Distribution: How traffic is split between variants

Variant Configuration

Configure variants with:
  • URL Parameters: ?variant=control
  • HTTP Headers: X-Variant: variant_b
  • Cookies: Session-based variant assignment
  • User ID: Consistent assignment based on user

Performance Analysis

Compare variants on:
  • Load Performance: Response times under load
  • Error Rates: Which variants have more errors
  • Conversion Rates: Which variants convert better
  • User Experience: Overall user experience metrics

Common Issues

  • Inconsistent Assignment: Users getting different variants
  • Uneven Traffic Split: Poor traffic distribution
  • Variant Leakage: Control users seeing variant features
  • Performance Differences: Variants having different performance
