from locust import task, HttpUser
import random
import io
class FileUploadTestUser(HttpUser):
def on_start(self):
# File upload endpoints
self.upload_endpoints = {
"single": "/api/upload/single",
"multiple": "/api/upload/multiple",
"large": "/api/upload/large",
"validate": "/api/upload/validate"
}
# File types for testing
self.file_types = {
"image": {"ext": "jpg", "mime": "image/jpeg"},
"document": {"ext": "pdf", "mime": "application/pdf"},
"text": {"ext": "txt", "mime": "text/plain"},
"video": {"ext": "mp4", "mime": "video/mp4"}
}
# File sizes (in bytes)
self.file_sizes = {
"small": 1024, # 1KB
"medium": 1024*100, # 100KB
"large": 1024*1024, # 1MB
"xlarge": 1024*1024*10 # 10MB
}
def create_test_file(self, file_type="text", size="small"):
"""Create a test file in memory"""
file_info = self.file_types[file_type]
file_size = self.file_sizes[size]
# Create file content
if file_type == "text":
content = b"A" * file_size
elif file_type == "image":
# Minimal JPEG header + data
content = b'\xff\xd8\xff\xe0\x00\x10JFIF' + b"X" * (file_size - 14)
else:
content = b"TESTFILE" + b"X" * (file_size - 8)
filename = f"test_file_{random.randint(1000, 9999)}.{file_info['ext']}"
return {
"content": content,
"filename": filename,
"mime_type": file_info["mime"]
}
@task(4)
def test_single_file_upload(self):
"""Test uploading a single file"""
file_type = random.choice(list(self.file_types.keys()))
file_size = random.choice(["small", "medium"])
test_file = self.create_test_file(file_type, file_size)
files = {
"file": (test_file["filename"], test_file["content"], test_file["mime_type"])
}
data = {
"description": f"Test {file_type} upload",
"category": file_type
}
with self.client.post(
self.upload_endpoints["single"],
files=files,
data=data,
name="Single File Upload"
) as response:
if response.status_code == 200:
try:
result = response.json()
file_id = result.get("file_id") or result.get("id")
uploaded_size = result.get("size", 0)
print(f"Single upload success: {test_file['filename']} ({uploaded_size} bytes)")
# Validate uploaded file size
if uploaded_size != len(test_file["content"]):
response.failure(f"Size mismatch: expected {len(test_file['content'])}, got {uploaded_size}")
except Exception as e:
response.failure(f"Invalid response: {str(e)}")
elif response.status_code == 413:
print("File too large (expected for large files)")
elif response.status_code == 415:
print("Unsupported file type (may be expected)")
else:
response.failure(f"Single file upload failed: {response.status_code}")
@task(3)
def test_multiple_file_upload(self):
"""Test uploading multiple files"""
num_files = random.randint(2, 4)
files = {}
data = {"batch_description": "Multiple file upload test"}
for i in range(num_files):
file_type = random.choice(list(self.file_types.keys()))
test_file = self.create_test_file(file_type, "small")
files[f"file_{i}"] = (test_file["filename"], test_file["content"], test_file["mime_type"])
with self.client.post(
self.upload_endpoints["multiple"],
files=files,
data=data,
name="Multiple File Upload"
) as response:
if response.status_code == 200:
try:
result = response.json()
uploaded_files = result.get("files", [])
print(f"Multiple upload success: {len(uploaded_files)} files")
# Validate number of uploaded files
if len(uploaded_files) != num_files:
response.failure(f"File count mismatch: expected {num_files}, got {len(uploaded_files)}")
except Exception as e:
response.failure(f"Invalid response: {str(e)}")
else:
response.failure(f"Multiple file upload failed: {response.status_code}")
@task(2)
def test_large_file_upload(self):
"""Test uploading large files"""
file_size = random.choice(["large", "xlarge"])
test_file = self.create_test_file("document", file_size)
files = {
"large_file": (test_file["filename"], test_file["content"], test_file["mime_type"])
}
data = {
"upload_type": "large_file",
"expected_size": len(test_file["content"])
}
with self.client.post(
self.upload_endpoints["large"],
files=files,
data=data,
name="Large File Upload",
timeout=60 # Longer timeout for large files
) as response:
if response.status_code == 200:
try:
result = response.json()
file_id = result.get("file_id")
print(f"Large file upload success: {test_file['filename']} ({file_size})")
except Exception as e:
response.failure(f"Invalid response: {str(e)}")
elif response.status_code == 413:
print(f"Large file rejected (size limit): {file_size}")
elif response.status_code == 408:
print(f"Large file upload timeout: {file_size}")
else:
response.failure(f"Large file upload failed: {response.status_code}")
@task(2)
def test_file_validation(self):
"""Test file upload validation and restrictions"""
# Test invalid file type
invalid_file = self.create_test_file("text", "small")
invalid_file["filename"] = "malicious.exe"
invalid_file["mime_type"] = "application/x-executable"
files = {
"file": (invalid_file["filename"], invalid_file["content"], invalid_file["mime_type"])
}
with self.client.post(
self.upload_endpoints["validate"],
files=files,
name="Invalid File Upload"
) as response:
if response.status_code == 415:
print("Invalid file type correctly rejected")
elif response.status_code == 400:
print("Invalid file correctly rejected (bad request)")
elif response.status_code == 200:
response.failure("Invalid file type was accepted")
else:
print(f"Invalid file upload returned: {response.status_code}")
@task(1)
def test_empty_file_upload(self):
"""Test uploading empty files"""
empty_file = {
"content": b"",
"filename": "empty.txt",
"mime_type": "text/plain"
}
files = {
"file": (empty_file["filename"], empty_file["content"], empty_file["mime_type"])
}
with self.client.post(
self.upload_endpoints["single"],
files=files,
name="Empty File Upload"
) as response:
if response.status_code == 400:
print("Empty file correctly rejected")
elif response.status_code == 200:
print("Empty file accepted (may be valid)")
else:
print(f"Empty file upload returned: {response.status_code}")
@task(1)
def test_file_upload_limits(self):
"""Test file upload size and count limits"""
# Try to upload many small files
max_files = 10
files = {}
for i in range(max_files):
test_file = self.create_test_file("text", "small")
files[f"file_{i}"] = (test_file["filename"], test_file["content"], test_file["mime_type"])
with self.client.post(
self.upload_endpoints["multiple"],
files=files,
name="Upload Limit Test"
) as response:
if response.status_code == 200:
print(f"Upload limit test: {max_files} files accepted")
elif response.status_code == 413:
print(f"Upload limit reached (expected): {max_files} files")
elif response.status_code == 400:
print(f"Upload limit validation: {max_files} files rejected")
else:
print(f"Upload limit test returned: {response.status_code}")