from locust import task, HttpUser import random import io class FileUploadTestUser ( HttpUser ): def on_start ( self ): # File upload endpoints self .upload_endpoints = { "single" : "/api/upload/single" , "multiple" : "/api/upload/multiple" , "large" : "/api/upload/large" , "validate" : "/api/upload/validate" } # File types for testing self .file_types = { "image" : { "ext" : "jpg" , "mime" : "image/jpeg" }, "document" : { "ext" : "pdf" , "mime" : "application/pdf" }, "text" : { "ext" : "txt" , "mime" : "text/plain" }, "video" : { "ext" : "mp4" , "mime" : "video/mp4" } } # File sizes (in bytes) self .file_sizes = { "small" : 1024 , # 1KB "medium" : 1024 * 100 , # 100KB "large" : 1024 * 1024 , # 1MB "xlarge" : 1024 * 1024 * 10 # 10MB } def create_test_file ( self , file_type = "text" , size = "small" ): """Create a test file in memory""" file_info = self .file_types[file_type] file_size = self .file_sizes[size] # Create file content if file_type == "text" : content = b "A" * file_size elif file_type == "image" : # Minimal JPEG header + data content = b ' \xff\xd8\xff\xe0\x00\x10 JFIF' + b "X" * (file_size - 14 ) else : content = b "TESTFILE" + b "X" * (file_size - 8 ) filename = f "test_file_ { random.randint( 1000 , 9999 ) } . { file_info[ 'ext' ] } " return { "content" : content, "filename" : filename, "mime_type" : file_info[ "mime" ] } @task ( 4 ) def test_single_file_upload ( self ): """Test uploading a single file""" file_type = random.choice( list ( self .file_types.keys())) file_size = random.choice([ "small" , "medium" ]) test_file = self .create_test_file(file_type, file_size) files = { "file" : (test_file[ "filename" ], test_file[ "content" ], test_file[ "mime_type" ]) } data = { "description" : f "Test { file_type } upload" , "category" : file_type } with self .client.post( self .upload_endpoints[ "single" ], files = files, data = data, name = "Single File Upload" ) as response: if response.status_code == 200 : try : result = response.json() file_id = result.get( "file_id" ) or result.get( "id" ) uploaded_size = result.get( "size" , 0 ) print ( f "Single upload success: { test_file[ 'filename' ] } ( { uploaded_size } bytes)" ) # Validate uploaded file size if uploaded_size != len (test_file[ "content" ]): response.failure( f "Size mismatch: expected { len (test_file[ 'content' ]) } , got { uploaded_size } " ) except Exception as e: response.failure( f "Invalid response: { str (e) } " ) elif response.status_code == 413 : print ( "File too large (expected for large files)" ) elif response.status_code == 415 : print ( "Unsupported file type (may be expected)" ) else : response.failure( f "Single file upload failed: { response.status_code } " ) @task ( 3 ) def test_multiple_file_upload ( self ): """Test uploading multiple files""" num_files = random.randint( 2 , 4 ) files = {} data = { "batch_description" : "Multiple file upload test" } for i in range (num_files): file_type = random.choice( list ( self .file_types.keys())) test_file = self .create_test_file(file_type, "small" ) files[ f "file_ { i } " ] = (test_file[ "filename" ], test_file[ "content" ], test_file[ "mime_type" ]) with self .client.post( self .upload_endpoints[ "multiple" ], files = files, data = data, name = "Multiple File Upload" ) as response: if response.status_code == 200 : try : result = response.json() uploaded_files = result.get( "files" , []) print ( f "Multiple upload success: { len (uploaded_files) } files" ) # Validate number of uploaded files if len (uploaded_files) != num_files: response.failure( f "File count mismatch: expected { num_files } , got { len (uploaded_files) } " ) except Exception as e: response.failure( f "Invalid response: { str (e) } " ) else : response.failure( f "Multiple file upload failed: { response.status_code } " ) @task ( 2 ) def test_large_file_upload ( self ): """Test uploading large files""" file_size = random.choice([ "large" , "xlarge" ]) test_file = self .create_test_file( "document" , file_size) files = { "large_file" : (test_file[ "filename" ], test_file[ "content" ], test_file[ "mime_type" ]) } data = { "upload_type" : "large_file" , "expected_size" : len (test_file[ "content" ]) } with self .client.post( self .upload_endpoints[ "large" ], files = files, data = data, name = "Large File Upload" , timeout = 60 # Longer timeout for large files ) as response: if response.status_code == 200 : try : result = response.json() file_id = result.get( "file_id" ) print ( f "Large file upload success: { test_file[ 'filename' ] } ( { file_size } )" ) except Exception as e: response.failure( f "Invalid response: { str (e) } " ) elif response.status_code == 413 : print ( f "Large file rejected (size limit): { file_size } " ) elif response.status_code == 408 : print ( f "Large file upload timeout: { file_size } " ) else : response.failure( f "Large file upload failed: { response.status_code } " ) @task ( 2 ) def test_file_validation ( self ): """Test file upload validation and restrictions""" # Test invalid file type invalid_file = self .create_test_file( "text" , "small" ) invalid_file[ "filename" ] = "malicious.exe" invalid_file[ "mime_type" ] = "application/x-executable" files = { "file" : (invalid_file[ "filename" ], invalid_file[ "content" ], invalid_file[ "mime_type" ]) } with self .client.post( self .upload_endpoints[ "validate" ], files = files, name = "Invalid File Upload" ) as response: if response.status_code == 415 : print ( "Invalid file type correctly rejected" ) elif response.status_code == 400 : print ( "Invalid file correctly rejected (bad request)" ) elif response.status_code == 200 : response.failure( "Invalid file type was accepted" ) else : print ( f "Invalid file upload returned: { response.status_code } " ) @task ( 1 ) def test_empty_file_upload ( self ): """Test uploading empty files""" empty_file = { "content" : b "" , "filename" : "empty.txt" , "mime_type" : "text/plain" } files = { "file" : (empty_file[ "filename" ], empty_file[ "content" ], empty_file[ "mime_type" ]) } with self .client.post( self .upload_endpoints[ "single" ], files = files, name = "Empty File Upload" ) as response: if response.status_code == 400 : print ( "Empty file correctly rejected" ) elif response.status_code == 200 : print ( "Empty file accepted (may be valid)" ) else : print ( f "Empty file upload returned: { response.status_code } " ) @task ( 1 ) def test_file_upload_limits ( self ): """Test file upload size and count limits""" # Try to upload many small files max_files = 10 files = {} for i in range (max_files): test_file = self .create_test_file( "text" , "small" ) files[ f "file_ { i } " ] = (test_file[ "filename" ], test_file[ "content" ], test_file[ "mime_type" ]) with self .client.post( self .upload_endpoints[ "multiple" ], files = files, name = "Upload Limit Test" ) as response: if response.status_code == 200 : print ( f "Upload limit test: { max_files } files accepted" ) elif response.status_code == 413 : print ( f "Upload limit reached (expected): { max_files } files" ) elif response.status_code == 400 : print ( f "Upload limit validation: { max_files } files rejected" ) else : print ( f "Upload limit test returned: { response.status_code } " )