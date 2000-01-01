from locust import task, HttpUser from locust_plugins.users.playwright import PlaywrightUser, pw import time class PerformanceUser ( PlaywrightUser ): def on_start ( self ): # Pages to test performance self .test_pages = [ "/" , "/products" , "/about" , "/blog" , "/contact" ] @task ( 3 ) @pw def measure_core_web_vitals ( self , page ): """Measure Core Web Vitals for a page""" test_url = self .random_page() # Start timing start_time = time.time() # Navigate to page page.goto(test_url) # Wait for page to fully load page.wait_for_load_state( "networkidle" ) # Measure First Contentful Paint (FCP) fcp = page.evaluate( """ () => { const entries = performance.getEntriesByType('paint'); const fcpEntry = entries.find(entry => entry.name === 'first-contentful-paint'); return fcpEntry ? fcpEntry.startTime : null; } """ ) # Measure Largest Contentful Paint (LCP) lcp = page.evaluate( """ () => { return new Promise((resolve) => { const observer = new PerformanceObserver((list) => { const entries = list.getEntries(); const lastEntry = entries[entries.length - 1]; resolve(lastEntry.startTime); }); observer.observe({entryTypes: ['largest-contentful-paint']}); // Fallback timeout setTimeout(() => resolve(null), 3000); }); } """ ) # Measure Cumulative Layout Shift (CLS) cls = page.evaluate( """ () => { let clsValue = 0; const observer = new PerformanceObserver((list) => { for (const entry of list.getEntries()) { if (!entry.hadRecentInput) { clsValue += entry.value; } } }); observer.observe({entryTypes: ['layout-shift']}); return new Promise((resolve) => { setTimeout(() => resolve(clsValue), 2000); }); } """ ) # Calculate total load time load_time = (time.time() - start_time) * 1000 # Log results print ( f "Performance for { test_url } :" ) print ( f " Load Time: { load_time :.0f} ms" ) if fcp: print ( f " FCP: { fcp :.0f} ms" ) if lcp: print ( f " LCP: { lcp :.0f} ms" ) if cls : print ( f " CLS: { cls :.3f} " ) @task ( 2 ) @pw def measure_resource_loading ( self , page ): """Measure resource loading performance""" test_url = self .random_page() # Track network requests requests = [] def handle_request ( request ): requests.append({ 'url' : request.url, 'method' : request.method, 'start_time' : time.time() }) def handle_response ( response ): # Find matching request for req in requests: if req[ 'url' ] == response.url: req[ 'response_time' ] = time.time() - req[ 'start_time' ] req[ 'status' ] = response.status req[ 'size' ] = len (response.body()) if response.body() else 0 break page.on( 'request' , handle_request) page.on( 'response' , handle_response) # Navigate and measure page.goto(test_url) page.wait_for_load_state( "networkidle" ) # Analyze resource performance total_size = sum (req.get( 'size' , 0 ) for req in requests) slow_resources = [req for req in requests if req.get( 'response_time' , 0 ) > 2.0 ] print ( f "Resource loading for { test_url } :" ) print ( f " Total requests: { len (requests) } " ) print ( f " Total size: { total_size / 1024 :.1f} KB" ) print ( f " Slow resources (>2s): { len (slow_resources) } " ) @task ( 2 ) @pw def test_page_speed ( self , page ): """Test basic page loading speed""" test_url = self .random_page() # Measure different loading stages start_time = time.time() # Navigate to page page.goto(test_url) # Measure time to DOM content loaded dom_time = time.time() # Wait for all resources page.wait_for_load_state( "networkidle" ) # Measure total load time total_time = time.time() # Calculate metrics dom_load_time = (dom_time - start_time) * 1000 total_load_time = (total_time - start_time) * 1000 # Get page size page_size = page.evaluate( "document.documentElement.outerHTML.length" ) print ( f "Page speed for { test_url } :" ) print ( f " DOM Load: { dom_load_time :.0f} ms" ) print ( f " Total Load: { total_load_time :.0f} ms" ) print ( f " Page Size: { page_size / 1024 :.1f} KB" ) # Performance thresholds if total_load_time > 3000 : print ( f " WARNING: Slow loading page ( { total_load_time :.0f} ms)" ) @task ( 1 ) @pw def test_mobile_performance ( self , page ): """Test performance on mobile viewport""" test_url = self .random_page() # Set mobile viewport page.set_viewport_size( width = 375 , height = 667 ) # Simulate slower mobile connection page.route( "**/*" , lambda route : ( time.sleep( 0.1 ), # Add 100ms delay route.continue_() )) start_time = time.time() # Navigate and measure page.goto(test_url) page.wait_for_load_state( "networkidle" ) load_time = (time.time() - start_time) * 1000 print ( f "Mobile performance for { test_url } :" ) print ( f " Mobile Load Time: { load_time :.0f} ms" ) # Mobile performance is typically slower if load_time > 5000 : print ( f " WARNING: Very slow on mobile ( { load_time :.0f} ms)" ) def random_page ( self ): """Get a random test page""" import random return random.choice( self .test_pages)