from locust import task, HttpUser
import json
import time
import random
from web3 import Web3
from eth_account import Account
class DeFiProtocolUser(HttpUser):
abstract = True
def on_start(self):
# Web3 provider setup (using Infura/Alchemy)
self.infura_url = "https://mainnet.infura.io/v3/your-project-id"
self.w3 = Web3(Web3.HTTPProvider(self.infura_url))
# Test wallet setup (use test accounts only)
self.test_private_key = "0x1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef"
self.test_account = Account.from_key(self.test_private_key)
self.wallet_address = self.test_account.address
# Common DeFi contract addresses (Ethereum mainnet)
self.contracts = {
# Uniswap V3
"uniswap_v3_router": "0xE592427A0AEce92De3Edee1F18E0157C05861564",
"uniswap_v3_factory": "0x1F98431c8aD98523631AE4a59f267346ea31F984",
"uniswap_v3_quoter": "0xb27308f9F90D607463bb33eA1BeBb41C27CE5AB6",
# Aave V3
"aave_pool": "0x87870Bca3F3fD6335C3F4ce8392D69350B4fA4E2",
"aave_pool_data_provider": "0x7B4EB56E7CD4b454BA8ff71E4518426369a138a3",
# Compound V3
"compound_comet_usdc": "0xc3d688B66703497DAA19211EEdff47f25384cdc3",
# Common ERC20 tokens
"usdc": "0xA0b86a33E6441b8435b662303c0f479c7e1b5b8e",
"usdt": "0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7",
"weth": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2",
"dai": "0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F"
}
# Common test amounts (in wei for ETH, smallest unit for tokens)
self.test_amounts = {
"small": int(0.01 * 10**18), # 0.01 ETH
"medium": int(0.1 * 10**18), # 0.1 ETH
"large": int(1 * 10**18) # 1 ETH
}
class UniswapV3User(DeFiProtocolUser):
"""Test Uniswap V3 DEX functionality"""
@task(3)
def test_uniswap_quote(self):
"""Test Uniswap V3 price quotes"""
# Test WETH -> USDC quote
token_in = self.contracts["weth"]
token_out = self.contracts["usdc"]
amount_in = self.test_amounts["small"]
fee = 3000 # 0.3% fee tier
# Quoter contract ABI (simplified)
quoter_abi = [
{
"inputs": [
{"name": "tokenIn", "type": "address"},
{"name": "tokenOut", "type": "address"},
{"name": "fee", "type": "uint24"},
{"name": "amountIn", "type": "uint256"},
{"name": "sqrtPriceLimitX96", "type": "uint160"}
],
"name": "quoteExactInputSingle",
"outputs": [{"name": "amountOut", "type": "uint256"}],
"type": "function"
}
]
start_time = time.time()
try:
quoter_contract = self.w3.eth.contract(
address=self.contracts["uniswap_v3_quoter"],
abi=quoter_abi
)
# Get quote
amount_out = quoter_contract.functions.quoteExactInputSingle(
token_in,
token_out,
fee,
amount_in,
0
).call()
response_time = (time.time() - start_time) * 1000
if amount_out > 0:
# Calculate price impact and slippage
eth_price_estimate = amount_out / (amount_in / 10**18) / 10**6 # Rough USDC price
# Log successful quote
self.environment.events.request.fire(
request_type="Uniswap_Quote",
name=f"WETH->USDC Quote: ${eth_price_estimate:.2f}",
start_time=start_time,
response_time=response_time,
response_length=len(str(amount_out)),
context={
"token_pair": "WETH/USDC",
"amount_in": amount_in,
"amount_out": amount_out,
"estimated_price": eth_price_estimate,
"fee_tier": fee
},
url="/uniswap/quote",
exception=None,
)
else:
raise Exception("Invalid quote: amount_out is 0")
except Exception as e:
response_time = (time.time() - start_time) * 1000
self.environment.events.request.fire(
request_type="Uniswap_Quote",
name="WETH->USDC Quote Failed",
start_time=start_time,
response_time=response_time,
response_length=0,
context={"error": str(e)},
url="/uniswap/quote",
exception=e,
)
@task(2)
def test_uniswap_pool_info(self):
"""Test Uniswap V3 pool information"""
# WETH/USDC 0.3% pool
pool_address = "0x8ad599c3A0ff1De082011EFDDc58f1908eb6e6D8"
# Pool contract ABI (simplified)
pool_abi = [
{
"inputs": [],
"name": "slot0",
"outputs": [
{"name": "sqrtPriceX96", "type": "uint160"},
{"name": "tick", "type": "int24"},
{"name": "observationIndex", "type": "uint16"},
{"name": "observationCardinality", "type": "uint16"},
{"name": "observationCardinalityNext", "type": "uint16"},
{"name": "feeProtocol", "type": "uint8"},
{"name": "unlocked", "type": "bool"}
],
"type": "function"
},
{
"inputs": [],
"name": "liquidity",
"outputs": [{"name": "", "type": "uint128"}],
"type": "function"
}
]
start_time = time.time()
try:
pool_contract = self.w3.eth.contract(address=pool_address, abi=pool_abi)
# Get pool state
slot0 = pool_contract.functions.slot0().call()
liquidity = pool_contract.functions.liquidity().call()
response_time = (time.time() - start_time) * 1000
sqrt_price = slot0[0]
current_tick = slot0[1]
# Calculate current price from sqrtPriceX96
price = (sqrt_price / (2**96))**2
self.environment.events.request.fire(
request_type="Uniswap_Pool",
name=f"WETH/USDC Pool Info - Tick: {current_tick}",
start_time=start_time,
response_time=response_time,
response_length=len(str(liquidity)),
context={
"pool_address": pool_address,
"sqrt_price": sqrt_price,
"current_tick": current_tick,
"liquidity": liquidity,
"calculated_price": price
},
url="/uniswap/pool-info",
exception=None,
)
except Exception as e:
response_time = (time.time() - start_time) * 1000
self.environment.events.request.fire(
request_type="Uniswap_Pool",
name="Pool Info Failed",
start_time=start_time,
response_time=response_time,
response_length=0,
context={"error": str(e)},
url="/uniswap/pool-info",
exception=e,
)
@task(1)
def test_uniswap_transaction_simulation(self):