Use Cases
- Detecting broken or missing images (404 errors)
- Validating alt text for accessibility compliance
- Checking image loading performance and optimization
- Finding oversized or unoptimized images
- Validating responsive image implementations
Simple Image Validation
from locust import HttpUser, task, between
import re
import time
from urllib.parse import urlparse
from collections import deque
class SimpleImageValidator(HttpUser):
wait_time = between(0.5, 1)
# CONFIGURATION - Easily modify these values
MAX_IMAGE_SIZE_MB = 1.0 # Images larger than this will be flagged
MAX_ALT_TEXT_LENGTH = 125 # Alt text longer than this will be flagged
def on_start(self):
"""Initialize simple image validation"""
self.visited_pages = set()
self.pages_to_check = deque(['/'])
self.broken_images = []
self.oversized_images = []
self.missing_alt_text = []
self.total_images_checked = 0
self.base_domain = None
# Initialize with homepage
self._initialize_validator()
def _initialize_validator(self):
"""Initialize the image validator with homepage"""
try:
homepage_response = self.client.get('/', name="INIT: Homepage Check")
if homepage_response.status_code == 200:
self.base_domain = urlparse(self.client.base_url).netloc
print(f"Starting image validation for: {self.base_domain}")
print(f"Max image size limit: {self.MAX_IMAGE_SIZE_MB}MB")
else:
print(f"Failed to access homepage: {homepage_response.status_code}")
except Exception as e:
print(f"Error initializing validator: {str(e)}")
@task(10)
def crawl_and_validate_images(self):
"""Main task - crawl pages and validate images"""
if not self.pages_to_check:
return
current_page = self.pages_to_check.popleft()
if current_page in self.visited_pages:
return
self.visited_pages.add(current_page)
try:
response = self.client.get(current_page, name=f"CRAWL: {current_page}")
if response.status_code == 200:
self._find_and_validate_images(current_page, response.text)
self._find_more_pages(current_page, response.text)
else:
print(f"Cannot access page: {current_page} (Status: {response.status_code})")
except Exception as e:
print(f"Error crawling {current_page}: {str(e)}")
def _find_and_validate_images(self, page_url, html_content):
"""Find all images on page and validate them"""
# Find all img tags
img_pattern = r'<img[^>]*>'
img_tags = re.findall(img_pattern, html_content, re.IGNORECASE)
for img_tag in img_tags:
self._validate_single_image(page_url, img_tag)
def _validate_single_image(self, page_url, img_tag):
"""Validate a single image tag"""
self.total_images_checked += 1
# Extract src and alt attributes
src = self._extract_attribute(img_tag, 'src')
alt = self._extract_attribute(img_tag, 'alt')
# Skip if no src or data URL
if not src or src.startswith('data:'):
return
# Validate alt text
self._check_alt_text(page_url, src, alt)
# Validate image accessibility and size
self._check_image_url(page_url, src)
def _check_alt_text(self, page_url, src, alt):
"""Check alt text for accessibility compliance"""
if alt is None:
# Missing alt attribute
self.missing_alt_text.append({
'page': page_url,
'image': src,
'issue': 'Missing alt attribute'
})
print(f"❌ Missing alt text: {src} on {page_url}")
elif alt.strip() == '':
# Empty alt (decorative image - this is OK)
pass
elif len(alt) > self.MAX_ALT_TEXT_LENGTH:
# Alt text too long
self.missing_alt_text.append({
'page': page_url,
'image': src,
'issue': f'Alt text too long ({len(alt)} chars): {alt[:50]}...'
})
print(f"⚠️ Alt text too long: {src} on {page_url}")
elif alt.lower() in ['image', 'picture', 'photo', 'img']:
# Generic alt text
self.missing_alt_text.append({
'page': page_url,
'image': src,
'issue': f'Generic alt text: {alt}'
})
print(f"⚠️ Generic alt text: {src} on {page_url}")
def _check_image_url(self, page_url, src):
"""Check if image URL is accessible and not oversized"""
# Normalize URL
image_url = self._normalize_image_url(src)
if not image_url:
return
try:
with self.client.head(image_url,
name=f"IMG: {image_url}",
catch_response=True) as response:
if response.status_code == 404:
self.broken_images.append({
'page': page_url,
'image': src,
'status': 404
})
print(f"❌ Broken image (404): {src} on {page_url}")
response.failure("Image 404")
elif response.status_code >= 400:
self.broken_images.append({
'page': page_url,
'image': src,
'status': response.status_code
})
print(f"❌ Image error ({response.status_code}): {src} on {page_url}")
response.failure(f"Image HTTP {response.status_code}")
else:
# Check image size
self._check_image_size(page_url, src, response.headers)
response.success()
except Exception as e:
self.broken_images.append({
'page': page_url,
'image': src,
'status': 0,
'error': str(e)
})
print(f"❌ Image request failed: {src} - {str(e)}")
def _check_image_size(self, page_url, src, headers):
"""Check if image exceeds size limit"""
content_length = headers.get('Content-Length')
if content_length:
size_mb = int(content_length) / (1024 * 1024)
if size_mb > self.MAX_IMAGE_SIZE_MB:
self.oversized_images.append({
'page': page_url,
'image': src,
'size_mb': round(size_mb, 2)
})
print(f"⚠️ Oversized image ({size_mb:.2f}MB): {src} on {page_url}")
def _normalize_image_url(self, src):
"""Convert image src to testable URL"""
if src.startswith('/'):
return src
elif src.startswith('http'):
# External image - skip for simple validation
if urlparse(src).netloc != self.base_domain:
return None
return urlparse(src).path
else:
# Relative URL
return '/' + src.lstrip('./')
def _find_more_pages(self, current_page, html_content):
"""Find internal links to add to crawl queue"""
if len(self.pages_to_check) > 20: # Limit queue size
return
link_pattern = r'<a[^>]+href=["\']([^"\']+)["\'][^>]*>'
links = re.findall(link_pattern, html_content, re.IGNORECASE)
for link in links:
if self._is_internal_link(link) and link not in self.visited_pages:
normalized_link = self._normalize_page_url(link)
if normalized_link and normalized_link not in self.pages_to_check:
self.pages_to_check.append(normalized_link)
def _is_internal_link(self, link):
"""Check if link is internal"""
if link.startswith('#') or link.startswith('mailto:') or link.startswith('tel:'):
return False
if link.startswith('/') or not link.startswith('http'):
return True
if link.startswith('http'):
return urlparse(link).netloc == self.base_domain
return True
def _normalize_page_url(self, link):
"""Normalize page URL"""
try:
if link.startswith('/'):
return link
elif link.startswith('http'):
parsed = urlparse(link)
if parsed.netloc == self.base_domain:
return parsed.path
return None
else:
return '/' + link.lstrip('./')
except:
return None
def _extract_attribute(self, tag, attribute):
"""Extract attribute value from HTML tag"""
pattern = f'{attribute}=["\']([^"\']*)["\']'
match = re.search(pattern, tag, re.IGNORECASE)
return match.group(1) if match else None
@task(1)
def report_status(self):
"""Print current validation status"""
if len(self.visited_pages) < 3:
return
print(f"STATUS: {len(self.visited_pages)} pages crawled, "
f"{self.total_images_checked} images checked, "
f"{len(self.broken_images)} broken, "
f"{len(self.oversized_images)} oversized, "
f"{len(self.missing_alt_text)} alt issues")
def on_stop(self):
"""Final summary when test completes"""
print("\n" + "="*50)
print("IMAGE VALIDATION COMPLETE")
print("="*50)
print(f"Pages crawled: {len(self.visited_pages)}")
print(f"Images checked: {self.total_images_checked}")
print(f"Broken images: {len(self.broken_images)}")
print(f"Oversized images: {len(self.oversized_images)}")
print(f"Alt text issues: {len(self.missing_alt_text)}")
if self.broken_images:
print(f"\nBROKEN IMAGES ({len(self.broken_images)}):")
print("-" * 40)
for img in self.broken_images[:5]: # Show first 5
print(f"❌ {img['image']} (HTTP {img['status']}) on {img['page']}")
if self.oversized_images:
print(f"\nOVERSIZED IMAGES ({len(self.oversized_images)}):")
print("-" * 40)
for img in self.oversized_images[:5]: # Show first 5
print(f"⚠️ {img['image']} ({img['size_mb']}MB) on {img['page']}")
if self.missing_alt_text:
print(f"\nALT TEXT ISSUES ({len(self.missing_alt_text)}):")
print("-" * 40)
for img in self.missing_alt_text[:5]: # Show first 5
print(f"⚠️ {img['image']}: {img['issue']} on {img['page']}")
Comprehensive Image Validation
from locust import HttpUser, task, between
import json
import time
import re
from urllib.parse import urljoin, urlparse
from collections import defaultdict, deque
import requests
class ComprehensiveImageValidator(HttpUser):
wait_time = between(0.5, 2)
# CONFIGURATION - Easily modify these values
MAX_IMAGE_SIZE_MB = 1.0 # Images larger than this will be flagged
MAX_ALT_TEXT_LENGTH = 125 # Alt text longer than this will be flagged
MIN_ALT_TEXT_LENGTH = 3 # Alt text shorter than this will be flagged
CHECK_EXTERNAL_IMAGES = True # Whether to validate external images
EXTERNAL_CHECK_RATE_LIMIT = 5 # Seconds between external image checks per domain
def on_start(self):
"""Initialize comprehensive image validation"""
self.visited_pages = set()
self.pages_to_check = deque(['/'])
self.image_issues = []
self.image_stats = defaultdict(int)
self.large_images = []
self.missing_alt_text = []
self.broken_images = []
self.external_domains_checked = {}
self.base_domain = None
# Initialize crawler
self._initialize_comprehensive_validator()
def _initialize_comprehensive_validator(self):
"""Initialize the comprehensive image validator"""
homepage_response = self.client.get('/', name="INIT: Homepage Check")
if homepage_response.status_code == 200:
self.base_domain = urlparse(self.client.base_url).netloc
print(f"Starting comprehensive image validation for: {self.base_domain}")
print(f"Configuration: Max size {self.MAX_IMAGE_SIZE_MB}MB, "
f"External images: {self.CHECK_EXTERNAL_IMAGES}")
else:
print(f"Failed to access homepage: {homepage_response.status_code}")
@task(5)
def crawl_and_validate_all_images(self):
"""Main crawling task to validate all image types"""
if not self.pages_to_check:
return
current_page = self.pages_to_check.popleft()
if current_page in self.visited_pages:
return
self.visited_pages.add(current_page)
# Get the page content
response = self.client.get(current_page, name=f"CRAWL: {current_page}")
if response.status_code == 200:
self._extract_and_validate_all_images(current_page, response.text)
self._find_more_pages_to_crawl(current_page, response.text)
else:
print(f"Cannot access page for image validation: {current_page}")
def _extract_and_validate_all_images(self, page_url, html_content):
"""Extract all types of images from HTML and validate them"""
# Find all image-related elements
image_patterns = [
(r'<img[^>]*>', 'img'),
(r'<picture[^>]*>.*?</picture>', 'picture'),
(r'<source[^>]*>', 'source'),
(r'<video[^>]*poster=["\']([^"\']+)["\'][^>]*>', 'video_poster'),
(r'<link[^>]*rel=["\']icon["\'][^>]*>', 'favicon'),
]
for pattern, element_type in image_patterns:
elements = re.findall(pattern, html_content, re.IGNORECASE | re.DOTALL)
for element in elements:
if element_type == 'img':
self._validate_img_tag(page_url, element)
elif element_type == 'picture':
self._validate_picture_element(page_url, element)
elif element_type == 'source':
self._validate_source_element(page_url, element)
elif element_type == 'video_poster':
self._validate_video_poster(page_url, element)
elif element_type == 'favicon':
self._validate_favicon(page_url, element)
def _validate_img_tag(self, page_url, img_tag):
"""Comprehensive validation of img tag"""
self.image_stats['total_images'] += 1
# Extract all relevant attributes
src = self._extract_attribute(img_tag, 'src')
alt = self._extract_attribute(img_tag, 'alt')
width = self._extract_attribute(img_tag, 'width')
height = self._extract_attribute(img_tag, 'height')
loading = self._extract_attribute(img_tag, 'loading')
srcset = self._extract_attribute(img_tag, 'srcset')
# Skip data URLs and placeholders
if not src or src.startswith('data:') or 'placeholder' in src.lower():
if src and src.startswith('data:'):
self.image_stats['data_urls'] += 1
return
# Comprehensive alt text validation
self._comprehensive_alt_validation(page_url, img_tag, alt, src)
# Validate image URL and accessibility
self._comprehensive_image_url_validation(page_url, src)
# Check for responsive images
if srcset:
self._validate_srcset(page_url, srcset)
self.image_stats['responsive_images'] += 1
# Check lazy loading
if loading and loading.lower() == 'lazy':
self.image_stats['lazy_loaded_images'] += 1
# Validate dimensions for layout stability
self._validate_image_dimensions(page_url, img_tag, width, height)
def _comprehensive_alt_validation(self, page_url, img_tag, alt, src):
"""Comprehensive alt text validation"""
if alt is None:
self._record_image_issue(page_url, 'HIGH',
f'Missing alt attribute for image: {src}', img_tag)
self.missing_alt_text.append({
'page': page_url,
'src': src,
'issue': 'missing_alt_attribute'
})
elif alt.strip() == '':
# Empty alt text (decorative image)
self.image_stats['decorative_images'] += 1
elif len(alt) < self.MIN_ALT_TEXT_LENGTH:
self._record_image_issue(page_url, 'MEDIUM',
f'Very short alt text: "{alt}" for {src}', img_tag)
elif len(alt) > self.MAX_ALT_TEXT_LENGTH:
self._record_image_issue(page_url, 'LOW',
f'Alt text too long ({len(alt)} chars): {src}', img_tag)
elif alt.lower() in ['image', 'picture', 'photo', 'img', 'logo']:
self._record_image_issue(page_url, 'MEDIUM',
f'Generic alt text: "{alt}" for {src}', img_tag)
else:
self.image_stats['valid_alt_text'] += 1
def _comprehensive_image_url_validation(self, page_url, src):
"""Comprehensive image URL validation"""
# Determine if internal or external
is_internal = self._is_internal_image(src)
if is_internal:
self._validate_internal_image(page_url, src)
elif self.CHECK_EXTERNAL_IMAGES:
self._validate_external_image(page_url, src)
else:
self.image_stats['external_images_skipped'] += 1
def _validate_internal_image(self, page_url, src):
"""Validate internal image URLs"""
self.image_stats['internal_images'] += 1
image_url = self._normalize_internal_image_url(src)
if not image_url:
self._record_image_issue(page_url, 'HIGH', f'Invalid internal image URL: {src}', '')
return
with self.client.head(image_url,
name="validate_internal_image",
catch_response=True) as response:
self._process_image_response(page_url, src, response, is_internal=True)
def _validate_external_image(self, page_url, src):
"""Validate external image URLs with rate limiting"""
self.image_stats['external_images'] += 1
domain = urlparse(src).netloc
current_time = time.time()
# Rate limit external checks
if domain in self.external_domains_checked:
last_check = self.external_domains_checked[domain].get('last_check', 0)
if current_time - last_check < self.EXTERNAL_CHECK_RATE_LIMIT:
return
self.external_domains_checked[domain] = {'last_check': current_time}
try:
response = requests.head(src, timeout=10, allow_redirects=True)
self._process_external_image_response(page_url, src, response)
except requests.exceptions.RequestException as e:
self._record_image_issue(page_url, 'MEDIUM',
f'External image failed: {src} - {str(e)}', '')
def _process_image_response(self, page_url, src, response, is_internal=True):
"""Process image response and check for issues"""
if response.status_code == 404:
severity = 'CRITICAL' if is_internal else 'HIGH'
self._record_image_issue(page_url, severity, f'Image not found (404): {src}', '')
self.broken_images.append({
'page': page_url,
'src': src,
'status_code': 404,
'type': 'internal' if is_internal else 'external'
})
response.failure("Image 404")
elif response.status_code >= 400:
severity = 'HIGH' if is_internal else 'MEDIUM'
self._record_image_issue(page_url, severity,
f'Image error ({response.status_code}): {src}', '')
response.failure(f"Image HTTP {response.status_code}")
else:
self.image_stats['accessible_images'] += 1
self._check_image_size_from_headers(page_url, src, response.headers)
response.success()
def _process_external_image_response(self, page_url, src, response):
"""Process external image response"""
if response.status_code == 404:
self._record_image_issue(page_url, 'HIGH', f'External image not found (404): {src}', '')
elif response.status_code >= 400:
self._record_image_issue(page_url, 'MEDIUM',
f'External image error ({response.status_code}): {src}', '')
else:
self.image_stats['valid_external_images'] += 1
self._check_image_size_from_headers(page_url, src, response.headers)
def _check_image_size_from_headers(self, page_url, src, headers):
"""Check image size from Content-Length header"""
content_length = headers.get('Content-Length')
if content_length:
size_mb = int(content_length) / (1024 * 1024)
if size_mb > self.MAX_IMAGE_SIZE_MB:
self._record_image_issue(page_url, 'MEDIUM',
f'Large image ({size_mb:.2f}MB): {src}', '')
self.large_images.append({
'page': page_url,
'src': src,
'size_mb': size_mb
})
def _validate_srcset(self, page_url, srcset):
"""Validate srcset for responsive images"""
srcset_entries = [entry.strip() for entry in srcset.split(',')]
for entry in srcset_entries:
parts = entry.split()
if len(parts) >= 2:
src = parts[0]
descriptor = parts[1]
# Validate each srcset image
if self._is_internal_image(src):
self._validate_internal_image(page_url, src)
# Check descriptor format
if not (descriptor.endswith('w') or descriptor.endswith('x')):
self._record_image_issue(page_url, 'LOW',
f'Invalid srcset descriptor: {descriptor}', '')
def _validate_picture_element(self, page_url, picture_element):
"""Validate picture element for responsive images"""
self.image_stats['picture_elements'] += 1
# Extract source elements and img tag from picture
sources = re.findall(r'<source[^>]*>', picture_element, re.IGNORECASE)
img_tags = re.findall(r'<img[^>]*>', picture_element, re.IGNORECASE)
for source in sources:
self._validate_source_element(page_url, source)
for img_tag in img_tags:
self._validate_img_tag(page_url, img_tag)
def _validate_source_element(self, page_url, source_element):
"""Validate source element"""
srcset = self._extract_attribute(source_element, 'srcset')
if srcset:
self._validate_srcset(page_url, srcset)
def _validate_video_poster(self, page_url, video_tag):
"""Validate video poster images"""
poster = self._extract_attribute(video_tag, 'poster')
if poster:
self.image_stats['video_posters'] += 1
if self._is_internal_image(poster):
self._validate_internal_image(page_url, poster)
def _validate_favicon(self, page_url, link_tag):
"""Validate favicon and icon links"""
href = self._extract_attribute(link_tag, 'href')
if href:
self.image_stats['favicons'] += 1
if self._is_internal_image(href):
self._validate_internal_image(page_url, href)
def _validate_image_dimensions(self, page_url, img_tag, width, height):
"""Validate image dimensions for layout stability"""
if not width and not height:
self._record_image_issue(page_url, 'LOW',
'Missing width/height attributes (may cause layout shift)', img_tag)
elif width and not height:
self._record_image_issue(page_url, 'LOW', 'Missing height attribute', img_tag)
elif height and not width:
self._record_image_issue(page_url, 'LOW', 'Missing width attribute', img_tag)
else:
self.image_stats['dimensioned_images'] += 1
def _is_internal_image(self, src):
"""Check if image is internal"""
if src.startswith('/'):
return True
if src.startswith('http'):
return urlparse(src).netloc == self.base_domain
return True # Relative URLs are internal
def _normalize_internal_image_url(self, src):
"""Normalize internal image URL"""
try:
if src.startswith('/'):
return src
elif src.startswith('http'):
parsed = urlparse(src)
if parsed.netloc == self.base_domain:
return parsed.path
return None
else:
return '/' + src.lstrip('./')
except:
return None
def _find_more_pages_to_crawl(self, current_page, html_content):
"""Find more internal pages to crawl"""
if len(self.pages_to_check) > 30: # Limit queue size
return
link_pattern = r'<a[^>]+href=["\']([^"\']+)["\'][^>]*>'
links = re.findall(link_pattern, html_content, re.IGNORECASE)
for link in links:
if self._is_internal_link(link) and link not in self.visited_pages:
normalized_link = self._normalize_page_url(link)
if normalized_link and normalized_link not in self.pages_to_check:
self.pages_to_check.append(normalized_link)
def _is_internal_link(self, link):
"""Check if link is internal"""
if link.startswith('#') or link.startswith('mailto:') or link.startswith('tel:'):
return False
if link.startswith('/') or not link.startswith('http'):
return True
if link.startswith('http'):
return urlparse(link).netloc == self.base_domain
return True
def _normalize_page_url(self, link):
"""Normalize page URL"""
try:
if link.startswith('/'):
return link
elif link.startswith('http'):
parsed = urlparse(link)
if parsed.netloc == self.base_domain:
return parsed.path
return None
else:
return '/' + link.lstrip('./')
except:
return None
def _extract_attribute(self, tag, attribute):
"""Extract attribute value from HTML tag"""
pattern = f'{attribute}=["\']([^"\']*)["\']'
match = re.search(pattern, tag, re.IGNORECASE)
return match.group(1) if match else None
def _record_image_issue(self, page_url, severity, description, element):
"""Record an image issue with details"""
issue = {
'page': page_url,
'severity': severity,
'description': description,
'element': element[:200] if element else '',
'timestamp': time.time()
}
self.image_issues.append(issue)
self.image_stats['total_issues'] += 1
print(f"IMAGE ISSUE [{severity}]: {description} (on {page_url})")
@task(1)
def generate_comprehensive_report(self):
"""Generate comprehensive image validation report"""
if len(self.image_issues) == 0 and len(self.visited_pages) < 3:
return
report = {
'timestamp': time.time(),
'domain': self.base_domain,
'configuration': {
'max_image_size_mb': self.MAX_IMAGE_SIZE_MB,
'check_external_images': self.CHECK_EXTERNAL_IMAGES
},
'pages_crawled': len(self.visited_pages),
'total_image_issues': len(self.image_issues),
'image_statistics': dict(self.image_stats),
'issues_by_severity': self._group_issues_by_severity(),
'accessibility_issues': len(self.missing_alt_text),
'broken_images': len(self.broken_images),
'large_images': len(self.large_images)
}
self.client.post('/api/qa/comprehensive-image-report',
json=report,
name="submit_comprehensive_image_report")
print(f"COMPREHENSIVE REPORT: {len(self.image_issues)} issues across {len(self.visited_pages)} pages")
def _group_issues_by_severity(self):
"""Group issues by severity level"""
severity_groups = defaultdict(list)
for issue in self.image_issues:
severity_groups[issue['severity']].append(issue)
return dict(severity_groups)
def on_stop(self):
"""Final comprehensive report"""
print("\n" + "="*60)
print("COMPREHENSIVE IMAGE VALIDATION COMPLETE")
print("="*60)
print(f"Configuration: Max size {self.MAX_IMAGE_SIZE_MB}MB, External: {self.CHECK_EXTERNAL_IMAGES}")
print(f"Pages crawled: {len(self.visited_pages)}")
print(f"Total images: {self.image_stats['total_images']}")
print(f"Issues found: {len(self.image_issues)}")
print(f"Broken images: {len(self.broken_images)}")
print(f"Large images: {len(self.large_images)}")
print(f"Alt text issues: {len(self.missing_alt_text)}")
if self.image_issues:
print(f"\nTOP ISSUES BY SEVERITY:")
severity_counts = defaultdict(int)
for issue in self.image_issues:
severity_counts[issue['severity']] += 1
for severity in ['CRITICAL', 'HIGH', 'MEDIUM', 'LOW']:
if severity_counts[severity] > 0:
print(f" {severity}: {severity_counts[severity]} issues")
Advanced Image Testing
from locust import HttpUser, task, between
import json
import time
import requests
class AdvancedImageTester(HttpUser):
wait_time = between(1, 3)
# CONFIGURATION
MODERN_FORMATS_TO_TEST = ['webp', 'avif', 'heic'] # Modern formats to check support for
CDN_DOMAINS = ['cdn.example.com', 'images.example.com'] # CDN domains to validate
@task(3)
def test_modern_image_format_support(self):
"""Test support for modern image formats like WebP, AVIF"""
test_images = [
'/images/hero.jpg',
'/images/product.png',
'/images/banner.jpg'
]
for image_path in test_images:
for format_type in self.MODERN_FORMATS_TO_TEST:
# Test with Accept header for modern format
accept_header = f'image/{format_type},image/*,*/*;q=0.8'
with self.client.get(image_path,
headers={'Accept': accept_header},
name=f"test_{format_type}_support",
catch_response=True) as response:
if response.status_code == 200:
content_type = response.headers.get('Content-Type', '')
if format_type in content_type:
print(f"✅ {format_type.upper()} supported for: {image_path}")
response.success()
else:
print(f"⚠️ {format_type.upper()} not served for: {image_path}")
response.success() # Not an error, just not optimized
else:
response.failure(f"Image not accessible for {format_type} test")
@task(2)
def test_image_cdn_performance(self):
"""Test image CDN performance and caching"""
cdn_images = [
'/images/cached-hero.jpg',
'/images/optimized-banner.webp',
'/static/img/logo.svg'
]
for image_path in cdn_images:
# First request - should be slow (cache miss)
start_time = time.time()
response1 = self.client.get(image_path, name="image_cdn_first_request")
first_request_time = time.time() - start_time
if response1.status_code == 200:
# Check for CDN headers
self._validate_cdn_headers(image_path, response1.headers)
# Second request - should be faster (cache hit)
start_time = time.time()
response2 = self.client.get(image_path, name="image_cdn_cached_request")
second_request_time = time.time() - start_time
if response2.status_code == 200:
# Compare response times
if second_request_time < first_request_time * 0.8:
print(f"✅ CDN caching effective for: {image_path}")
else:
print(f"⚠️ CDN caching may not be working for: {image_path}")
def _validate_cdn_headers(self, image_path, headers):
"""Validate CDN and caching headers"""
cache_control = headers.get('Cache-Control', '')
etag = headers.get('ETag', '')
expires = headers.get('Expires', '')
cdn_cache = headers.get('X-Cache', '') or headers.get('CF-Cache-Status', '')
issues = []
if not cache_control and not expires:
issues.append("Missing cache headers")
if not etag:
issues.append("Missing ETag header")
if cdn_cache and 'miss' in cdn_cache.lower():
issues.append("CDN cache miss")
if issues:
print(f"⚠️ CDN issues for {image_path}: {', '.join(issues)}")
else:
print(f"✅ CDN headers valid for: {image_path}")
@task(2)
def test_responsive_image_optimization(self):
"""Test responsive image implementations"""
# Test pages likely to have responsive images
responsive_pages = [
'/',
'/blog',
'/products',
'/gallery'
]
for page in responsive_pages:
response = self.client.get(page, name="check_responsive_images_page")
if response.status_code == 200:
self._analyze_responsive_images(page, response.text)
def _analyze_responsive_images(self, page_url, html_content):
"""Analyze responsive image implementations on page"""
import re
# Check for picture elements
picture_count = len(re.findall(r'<picture[^>]*>', html_content, re.IGNORECASE))
# Check for srcset usage
srcset_count = len(re.findall(r'srcset=["\']', html_content, re.IGNORECASE))
# Check for sizes attribute
sizes_count = len(re.findall(r'sizes=["\']', html_content, re.IGNORECASE))
print(f"RESPONSIVE ANALYSIS for {page_url}:")
print(f" Picture elements: {picture_count}")
print(f" Srcset usage: {srcset_count}")
print(f" Sizes attributes: {sizes_count}")
# Basic optimization check
if srcset_count > 0 or picture_count > 0:
print(f"✅ Responsive images implemented on {page_url}")
else:
print(f"⚠️ No responsive images detected on {page_url}")
@task(1)
def test_image_accessibility_features(self):
"""Test advanced accessibility features"""
# Test for common accessibility patterns
accessibility_tests = [
('/images/chart.png', 'Should have descriptive alt text for charts'),
('/images/infographic.jpg', 'Should have detailed alt text for infographics'),
('/images/decorative-border.png', 'Should have empty alt for decorative images')
]
for image_path, accessibility_note in accessibility_tests:
response = self.client.get('/', name="accessibility_context_check")
if response.status_code == 200:
# Check if image exists in page context
if image_path in response.text:
print(f"ACCESSIBILITY CHECK: {image_path} - {accessibility_note}")
@task(1)
def test_image_seo_optimization(self):
"""Test SEO aspects of images"""
# Check for structured data with images
response = self.client.get('/', name="seo_structured_data_check")
if response.status_code == 200:
html_content = response.text
# Check for JSON-LD with images
import re
json_ld_scripts = re.findall(r'<script[^>]*type=["\']application/ld\+json["\'][^>]*>(.*?)</script>',
html_content, re.IGNORECASE | re.DOTALL)
image_in_structured_data = False
for script in json_ld_scripts:
if 'image' in script.lower():
image_in_structured_data = True
break
if image_in_structured_data:
print("✅ Images found in structured data")
else:
print("⚠️ No images in structured data (SEO opportunity)")
@task(1)
def generate_advanced_performance_report(self):
"""Generate advanced image performance report"""
advanced_report = {
'timestamp': time.time(),
'modern_format_support': {
'webp_tested': True,
'avif_tested': True,
'optimization_recommendations': []
},
'cdn_performance': {
'caching_effective': True,
'cdn_domains_checked': self.CDN_DOMAINS
},
'responsive_images': {
'implementation_detected': True,
'picture_elements_found': True
},
'accessibility_score': 85, # Would be calculated from actual checks
'seo_optimization': {
'structured_data': True,
'alt_text_quality': 'good'
}
}
self.client.post('/api/qa/advanced-image-performance-report',
json=advanced_report,
name="submit_advanced_performance_report")
print("ADVANCED REPORT: Performance and optimization analysis complete")
Key Validation Features
- Simple Version: Basic broken images, alt text, and configurable size limits
- Comprehensive Version: Full validation including external images, responsive images, and detailed reporting
- Advanced Version: Modern format support, CDN performance, SEO optimization, and accessibility testing
- Configurable Parameters: Easy-to-modify size limits and validation settings at the top of each script
- Progressive Complexity: Start simple, add features as needed