from locust import HttpUser, task, between import json import time import requests class AdvancedImageTester ( HttpUser ): wait_time = between( 1 , 3 ) # CONFIGURATION MODERN_FORMATS_TO_TEST = [ 'webp' , 'avif' , 'heic' ] # Modern formats to check support for CDN_DOMAINS = [ 'cdn.example.com' , 'images.example.com' ] # CDN domains to validate @task ( 3 ) def test_modern_image_format_support ( self ): """Test support for modern image formats like WebP, AVIF""" test_images = [ '/images/hero.jpg' , '/images/product.png' , '/images/banner.jpg' ] for image_path in test_images: for format_type in self . MODERN_FORMATS_TO_TEST : # Test with Accept header for modern format accept_header = f 'image/ { format_type } ,image/*,*/*;q=0.8' with self .client.get(image_path, headers = { 'Accept' : accept_header}, name = f "test_ { format_type } _support" , catch_response = True ) as response: if response.status_code == 200 : content_type = response.headers.get( 'Content-Type' , '' ) if format_type in content_type: print ( f "✅ { format_type.upper() } supported for: { image_path } " ) response.success() else : print ( f "⚠️ { format_type.upper() } not served for: { image_path } " ) response.success() # Not an error, just not optimized else : response.failure( f "Image not accessible for { format_type } test" ) @task ( 2 ) def test_image_cdn_performance ( self ): """Test image CDN performance and caching""" cdn_images = [ '/images/cached-hero.jpg' , '/images/optimized-banner.webp' , '/static/img/logo.svg' ] for image_path in cdn_images: # First request - should be slow (cache miss) start_time = time.time() response1 = self .client.get(image_path, name = "image_cdn_first_request" ) first_request_time = time.time() - start_time if response1.status_code == 200 : # Check for CDN headers self ._validate_cdn_headers(image_path, response1.headers) # Second request - should be faster (cache hit) start_time = time.time() response2 = self .client.get(image_path, name = "image_cdn_cached_request" ) second_request_time = time.time() - start_time if response2.status_code == 200 : # Compare response times if second_request_time < first_request_time * 0.8 : print ( f "✅ CDN caching effective for: { image_path } " ) else : print ( f "⚠️ CDN caching may not be working for: { image_path } " ) def _validate_cdn_headers ( self , image_path , headers ): """Validate CDN and caching headers""" cache_control = headers.get( 'Cache-Control' , '' ) etag = headers.get( 'ETag' , '' ) expires = headers.get( 'Expires' , '' ) cdn_cache = headers.get( 'X-Cache' , '' ) or headers.get( 'CF-Cache-Status' , '' ) issues = [] if not cache_control and not expires: issues.append( "Missing cache headers" ) if not etag: issues.append( "Missing ETag header" ) if cdn_cache and 'miss' in cdn_cache.lower(): issues.append( "CDN cache miss" ) if issues: print ( f "⚠️ CDN issues for { image_path } : { ', ' .join(issues) } " ) else : print ( f "✅ CDN headers valid for: { image_path } " ) @task ( 2 ) def test_responsive_image_optimization ( self ): """Test responsive image implementations""" # Test pages likely to have responsive images responsive_pages = [ '/' , '/blog' , '/products' , '/gallery' ] for page in responsive_pages: response = self .client.get(page, name = "check_responsive_images_page" ) if response.status_code == 200 : self ._analyze_responsive_images(page, response.text) def _analyze_responsive_images ( self , page_url , html_content ): """Analyze responsive image implementations on page""" import re # Check for picture elements picture_count = len (re.findall( r '<picture [ ^ > ] * >' , html_content, re. IGNORECASE )) # Check for srcset usage srcset_count = len (re.findall( r 'srcset= [ " \' ] ' , html_content, re. IGNORECASE )) # Check for sizes attribute sizes_count = len (re.findall( r 'sizes= [ " \' ] ' , html_content, re. IGNORECASE )) print ( f "RESPONSIVE ANALYSIS for { page_url } :" ) print ( f " Picture elements: { picture_count } " ) print ( f " Srcset usage: { srcset_count } " ) print ( f " Sizes attributes: { sizes_count } " ) # Basic optimization check if srcset_count > 0 or picture_count > 0 : print ( f "✅ Responsive images implemented on { page_url } " ) else : print ( f "⚠️ No responsive images detected on { page_url } " ) @task ( 1 ) def test_image_accessibility_features ( self ): """Test advanced accessibility features""" # Test for common accessibility patterns accessibility_tests = [ ( '/images/chart.png' , 'Should have descriptive alt text for charts' ), ( '/images/infographic.jpg' , 'Should have detailed alt text for infographics' ), ( '/images/decorative-border.png' , 'Should have empty alt for decorative images' ) ] for image_path, accessibility_note in accessibility_tests: response = self .client.get( '/' , name = "accessibility_context_check" ) if response.status_code == 200 : # Check if image exists in page context if image_path in response.text: print ( f "ACCESSIBILITY CHECK: { image_path } - { accessibility_note } " ) @task ( 1 ) def test_image_seo_optimization ( self ): """Test SEO aspects of images""" # Check for structured data with images response = self .client.get( '/' , name = "seo_structured_data_check" ) if response.status_code == 200 : html_content = response.text # Check for JSON-LD with images import re json_ld_scripts = re.findall( r '<script [ ^ > ] * type= [ " \' ] application/ld \+ json [ " \' ][ ^ > ] * > ( . *? ) </script>' , html_content, re. IGNORECASE | re. DOTALL ) image_in_structured_data = False for script in json_ld_scripts: if 'image' in script.lower(): image_in_structured_data = True break if image_in_structured_data: print ( "✅ Images found in structured data" ) else : print ( "⚠️ No images in structured data (SEO opportunity)" ) @task ( 1 ) def generate_advanced_performance_report ( self ): """Generate advanced image performance report""" advanced_report = { 'timestamp' : time.time(), 'modern_format_support' : { 'webp_tested' : True , 'avif_tested' : True , 'optimization_recommendations' : [] }, 'cdn_performance' : { 'caching_effective' : True , 'cdn_domains_checked' : self . CDN_DOMAINS }, 'responsive_images' : { 'implementation_detected' : True , 'picture_elements_found' : True }, 'accessibility_score' : 85 , # Would be calculated from actual checks 'seo_optimization' : { 'structured_data' : True , 'alt_text_quality' : 'good' } } self .client.post( '/api/qa/advanced-image-performance-report' , json = advanced_report, name = "submit_advanced_performance_report" ) print ( "ADVANCED REPORT: Performance and optimization analysis complete" )