This guide demonstrates how to validate images across your website with LoadForge, checking for missing images, accessibility issues, and SEO problems.

Use Cases

  • Detecting broken or missing images (404 errors)
  • Validating alt text for accessibility compliance
  • Checking image loading performance and optimization
  • Finding oversized or unoptimized images
  • Validating responsive image implementations

Simple Image Validation

from locust import HttpUser, task, between
import re
import time
from urllib.parse import urlparse
from collections import deque

class SimpleImageValidator(HttpUser):
    wait_time = between(0.5, 1)
    
    # CONFIGURATION - Easily modify these values
    MAX_IMAGE_SIZE_MB = 1.0  # Images larger than this will be flagged
    MAX_ALT_TEXT_LENGTH = 125  # Alt text longer than this will be flagged
    
    def on_start(self):
        """Initialize simple image validation"""
        self.visited_pages = set()
        self.pages_to_check = deque(['/'])
        self.broken_images = []
        self.oversized_images = []
        self.missing_alt_text = []
        self.total_images_checked = 0
        self.base_domain = None
        
        # Initialize with homepage
        self._initialize_validator()
        
    def _initialize_validator(self):
        """Initialize the image validator with homepage"""
        try:
            homepage_response = self.client.get('/', name="INIT: Homepage Check")
            
            if homepage_response.status_code == 200:
                self.base_domain = urlparse(self.client.base_url).netloc
                print(f"Starting image validation for: {self.base_domain}")
                print(f"Max image size limit: {self.MAX_IMAGE_SIZE_MB}MB")
            else:
                print(f"Failed to access homepage: {homepage_response.status_code}")
                
        except Exception as e:
            print(f"Error initializing validator: {str(e)}")

    @task(10)
    def crawl_and_validate_images(self):
        """Main task - crawl pages and validate images"""
        if not self.pages_to_check:
            return
            
        current_page = self.pages_to_check.popleft()
        
        if current_page in self.visited_pages:
            return
            
        self.visited_pages.add(current_page)
        
        try:
            response = self.client.get(current_page, name=f"CRAWL: {current_page}")
            
            if response.status_code == 200:
                self._find_and_validate_images(current_page, response.text)
                self._find_more_pages(current_page, response.text)
            else:
                print(f"Cannot access page: {current_page} (Status: {response.status_code})")
                
        except Exception as e:
            print(f"Error crawling {current_page}: {str(e)}")

    def _find_and_validate_images(self, page_url, html_content):
        """Find all images on page and validate them"""
        # Find all img tags
        img_pattern = r'<img[^>]*>'
        img_tags = re.findall(img_pattern, html_content, re.IGNORECASE)
        
        for img_tag in img_tags:
            self._validate_single_image(page_url, img_tag)

    def _validate_single_image(self, page_url, img_tag):
        """Validate a single image tag"""
        self.total_images_checked += 1
        
        # Extract src and alt attributes
        src = self._extract_attribute(img_tag, 'src')
        alt = self._extract_attribute(img_tag, 'alt')
        
        # Skip if no src or data URL
        if not src or src.startswith('data:'):
            return
            
        # Validate alt text
        self._check_alt_text(page_url, src, alt)
        
        # Validate image accessibility and size
        self._check_image_url(page_url, src)

    def _check_alt_text(self, page_url, src, alt):
        """Check alt text for accessibility compliance"""
        if alt is None:
            # Missing alt attribute
            self.missing_alt_text.append({
                'page': page_url,
                'image': src,
                'issue': 'Missing alt attribute'
            })
            print(f"❌ Missing alt text: {src} on {page_url}")
            
        elif alt.strip() == '':
            # Empty alt (decorative image - this is OK)
            pass
            
        elif len(alt) > self.MAX_ALT_TEXT_LENGTH:
            # Alt text too long
            self.missing_alt_text.append({
                'page': page_url,
                'image': src,
                'issue': f'Alt text too long ({len(alt)} chars): {alt[:50]}...'
            })
            print(f"⚠️ Alt text too long: {src} on {page_url}")
            
        elif alt.lower() in ['image', 'picture', 'photo', 'img']:
            # Generic alt text
            self.missing_alt_text.append({
                'page': page_url,
                'image': src,
                'issue': f'Generic alt text: {alt}'
            })
            print(f"⚠️ Generic alt text: {src} on {page_url}")

    def _check_image_url(self, page_url, src):
        """Check if image URL is accessible and not oversized"""
        # Normalize URL
        image_url = self._normalize_image_url(src)
        if not image_url:
            return
            
        try:
            with self.client.head(image_url, 
                                name=f"IMG: {image_url}", 
                                catch_response=True) as response:
                
                if response.status_code == 404:
                    self.broken_images.append({
                        'page': page_url,
                        'image': src,
                        'status': 404
                    })
                    print(f"❌ Broken image (404): {src} on {page_url}")
                    response.failure("Image 404")
                    
                elif response.status_code >= 400:
                    self.broken_images.append({
                        'page': page_url,
                        'image': src,
                        'status': response.status_code
                    })
                    print(f"❌ Image error ({response.status_code}): {src} on {page_url}")
                    response.failure(f"Image HTTP {response.status_code}")
                    
                else:
                    # Check image size
                    self._check_image_size(page_url, src, response.headers)
                    response.success()
                    
        except Exception as e:
            self.broken_images.append({
                'page': page_url,
                'image': src,
                'status': 0,
                'error': str(e)
            })
            print(f"❌ Image request failed: {src} - {str(e)}")

    def _check_image_size(self, page_url, src, headers):
        """Check if image exceeds size limit"""
        content_length = headers.get('Content-Length')
        if content_length:
            size_mb = int(content_length) / (1024 * 1024)
            
            if size_mb > self.MAX_IMAGE_SIZE_MB:
                self.oversized_images.append({
                    'page': page_url,
                    'image': src,
                    'size_mb': round(size_mb, 2)
                })
                print(f"⚠️ Oversized image ({size_mb:.2f}MB): {src} on {page_url}")

    def _normalize_image_url(self, src):
        """Convert image src to testable URL"""
        if src.startswith('/'):
            return src
        elif src.startswith('http'):
            # External image - skip for simple validation
            if urlparse(src).netloc != self.base_domain:
                return None
            return urlparse(src).path
        else:
            # Relative URL
            return '/' + src.lstrip('./')

    def _find_more_pages(self, current_page, html_content):
        """Find internal links to add to crawl queue"""
        if len(self.pages_to_check) > 20:  # Limit queue size
            return
            
        link_pattern = r'<a[^>]+href=["\']([^"\']+)["\'][^>]*>'
        links = re.findall(link_pattern, html_content, re.IGNORECASE)
        
        for link in links:
            if self._is_internal_link(link) and link not in self.visited_pages:
                normalized_link = self._normalize_page_url(link)
                if normalized_link and normalized_link not in self.pages_to_check:
                    self.pages_to_check.append(normalized_link)

    def _is_internal_link(self, link):
        """Check if link is internal"""
        if link.startswith('#') or link.startswith('mailto:') or link.startswith('tel:'):
            return False
        if link.startswith('/') or not link.startswith('http'):
            return True
        if link.startswith('http'):
            return urlparse(link).netloc == self.base_domain
        return True

    def _normalize_page_url(self, link):
        """Normalize page URL"""
        try:
            if link.startswith('/'):
                return link
            elif link.startswith('http'):
                parsed = urlparse(link)
                if parsed.netloc == self.base_domain:
                    return parsed.path
                return None
            else:
                return '/' + link.lstrip('./')
        except:
            return None

    def _extract_attribute(self, tag, attribute):
        """Extract attribute value from HTML tag"""
        pattern = f'{attribute}=["\']([^"\']*)["\']'
        match = re.search(pattern, tag, re.IGNORECASE)
        return match.group(1) if match else None

    @task(1)
    def report_status(self):
        """Print current validation status"""
        if len(self.visited_pages) < 3:
            return
            
        print(f"STATUS: {len(self.visited_pages)} pages crawled, "
              f"{self.total_images_checked} images checked, "
              f"{len(self.broken_images)} broken, "
              f"{len(self.oversized_images)} oversized, "
              f"{len(self.missing_alt_text)} alt issues")

    def on_stop(self):
        """Final summary when test completes"""
        print("\n" + "="*50)
        print("IMAGE VALIDATION COMPLETE")
        print("="*50)
        print(f"Pages crawled: {len(self.visited_pages)}")
        print(f"Images checked: {self.total_images_checked}")
        print(f"Broken images: {len(self.broken_images)}")
        print(f"Oversized images: {len(self.oversized_images)}")
        print(f"Alt text issues: {len(self.missing_alt_text)}")
        
        if self.broken_images:
            print(f"\nBROKEN IMAGES ({len(self.broken_images)}):")
            print("-" * 40)
            for img in self.broken_images[:5]:  # Show first 5
                print(f"❌ {img['image']} (HTTP {img['status']}) on {img['page']}")
                
        if self.oversized_images:
            print(f"\nOVERSIZED IMAGES ({len(self.oversized_images)}):")
            print("-" * 40)
            for img in self.oversized_images[:5]:  # Show first 5
                print(f"⚠️ {img['image']} ({img['size_mb']}MB) on {img['page']}")
                
        if self.missing_alt_text:
            print(f"\nALT TEXT ISSUES ({len(self.missing_alt_text)}):")
            print("-" * 40)
            for img in self.missing_alt_text[:5]:  # Show first 5
                print(f"⚠️ {img['image']}: {img['issue']} on {img['page']}")

Comprehensive Image Validation

from locust import HttpUser, task, between
import json
import time
import re
from urllib.parse import urljoin, urlparse
from collections import defaultdict, deque
import requests

class ComprehensiveImageValidator(HttpUser):
    wait_time = between(0.5, 2)
    
    # CONFIGURATION - Easily modify these values
    MAX_IMAGE_SIZE_MB = 1.0  # Images larger than this will be flagged
    MAX_ALT_TEXT_LENGTH = 125  # Alt text longer than this will be flagged
    MIN_ALT_TEXT_LENGTH = 3   # Alt text shorter than this will be flagged
    CHECK_EXTERNAL_IMAGES = True  # Whether to validate external images
    EXTERNAL_CHECK_RATE_LIMIT = 5  # Seconds between external image checks per domain
    
    def on_start(self):
        """Initialize comprehensive image validation"""
        self.visited_pages = set()
        self.pages_to_check = deque(['/'])
        self.image_issues = []
        self.image_stats = defaultdict(int)
        self.large_images = []
        self.missing_alt_text = []
        self.broken_images = []
        self.external_domains_checked = {}
        self.base_domain = None
        
        # Initialize crawler
        self._initialize_comprehensive_validator()
        
    def _initialize_comprehensive_validator(self):
        """Initialize the comprehensive image validator"""
        homepage_response = self.client.get('/', name="INIT: Homepage Check")
        
        if homepage_response.status_code == 200:
            self.base_domain = urlparse(self.client.base_url).netloc
            print(f"Starting comprehensive image validation for: {self.base_domain}")
            print(f"Configuration: Max size {self.MAX_IMAGE_SIZE_MB}MB, "
                  f"External images: {self.CHECK_EXTERNAL_IMAGES}")
        else:
            print(f"Failed to access homepage: {homepage_response.status_code}")

    @task(5)
    def crawl_and_validate_all_images(self):
        """Main crawling task to validate all image types"""
        if not self.pages_to_check:
            return
            
        current_page = self.pages_to_check.popleft()
        
        if current_page in self.visited_pages:
            return
            
        self.visited_pages.add(current_page)
        
        # Get the page content
        response = self.client.get(current_page, name=f"CRAWL: {current_page}")
        
        if response.status_code == 200:
            self._extract_and_validate_all_images(current_page, response.text)
            self._find_more_pages_to_crawl(current_page, response.text)
        else:
            print(f"Cannot access page for image validation: {current_page}")

    def _extract_and_validate_all_images(self, page_url, html_content):
        """Extract all types of images from HTML and validate them"""
        # Find all image-related elements
        image_patterns = [
            (r'<img[^>]*>', 'img'),
            (r'<picture[^>]*>.*?</picture>', 'picture'),
            (r'<source[^>]*>', 'source'),
            (r'<video[^>]*poster=["\']([^"\']+)["\'][^>]*>', 'video_poster'),
            (r'<link[^>]*rel=["\']icon["\'][^>]*>', 'favicon'),
        ]
        
        for pattern, element_type in image_patterns:
            elements = re.findall(pattern, html_content, re.IGNORECASE | re.DOTALL)
            
            for element in elements:
                if element_type == 'img':
                    self._validate_img_tag(page_url, element)
                elif element_type == 'picture':
                    self._validate_picture_element(page_url, element)
                elif element_type == 'source':
                    self._validate_source_element(page_url, element)
                elif element_type == 'video_poster':
                    self._validate_video_poster(page_url, element)
                elif element_type == 'favicon':
                    self._validate_favicon(page_url, element)

    def _validate_img_tag(self, page_url, img_tag):
        """Comprehensive validation of img tag"""
        self.image_stats['total_images'] += 1
        
        # Extract all relevant attributes
        src = self._extract_attribute(img_tag, 'src')
        alt = self._extract_attribute(img_tag, 'alt')
        width = self._extract_attribute(img_tag, 'width')
        height = self._extract_attribute(img_tag, 'height')
        loading = self._extract_attribute(img_tag, 'loading')
        srcset = self._extract_attribute(img_tag, 'srcset')
        
        # Skip data URLs and placeholders
        if not src or src.startswith('data:') or 'placeholder' in src.lower():
            if src and src.startswith('data:'):
                self.image_stats['data_urls'] += 1
            return
            
        # Comprehensive alt text validation
        self._comprehensive_alt_validation(page_url, img_tag, alt, src)
        
        # Validate image URL and accessibility
        self._comprehensive_image_url_validation(page_url, src)
        
        # Check for responsive images
        if srcset:
            self._validate_srcset(page_url, srcset)
            self.image_stats['responsive_images'] += 1
            
        # Check lazy loading
        if loading and loading.lower() == 'lazy':
            self.image_stats['lazy_loaded_images'] += 1
        
        # Validate dimensions for layout stability
        self._validate_image_dimensions(page_url, img_tag, width, height)

    def _comprehensive_alt_validation(self, page_url, img_tag, alt, src):
        """Comprehensive alt text validation"""
        if alt is None:
            self._record_image_issue(page_url, 'HIGH', 
                                   f'Missing alt attribute for image: {src}', img_tag)
            self.missing_alt_text.append({
                'page': page_url,
                'src': src,
                'issue': 'missing_alt_attribute'
            })
        elif alt.strip() == '':
            # Empty alt text (decorative image)
            self.image_stats['decorative_images'] += 1
        elif len(alt) < self.MIN_ALT_TEXT_LENGTH:
            self._record_image_issue(page_url, 'MEDIUM', 
                                   f'Very short alt text: "{alt}" for {src}', img_tag)
        elif len(alt) > self.MAX_ALT_TEXT_LENGTH:
            self._record_image_issue(page_url, 'LOW', 
                                   f'Alt text too long ({len(alt)} chars): {src}', img_tag)
        elif alt.lower() in ['image', 'picture', 'photo', 'img', 'logo']:
            self._record_image_issue(page_url, 'MEDIUM', 
                                   f'Generic alt text: "{alt}" for {src}', img_tag)
        else:
            self.image_stats['valid_alt_text'] += 1

    def _comprehensive_image_url_validation(self, page_url, src):
        """Comprehensive image URL validation"""
        # Determine if internal or external
        is_internal = self._is_internal_image(src)
        
        if is_internal:
            self._validate_internal_image(page_url, src)
        elif self.CHECK_EXTERNAL_IMAGES:
            self._validate_external_image(page_url, src)
        else:
            self.image_stats['external_images_skipped'] += 1

    def _validate_internal_image(self, page_url, src):
        """Validate internal image URLs"""
        self.image_stats['internal_images'] += 1
        image_url = self._normalize_internal_image_url(src)
        
        if not image_url:
            self._record_image_issue(page_url, 'HIGH', f'Invalid internal image URL: {src}', '')
            return
            
        with self.client.head(image_url,
                            name="validate_internal_image",
                            catch_response=True) as response:
            
            self._process_image_response(page_url, src, response, is_internal=True)

    def _validate_external_image(self, page_url, src):
        """Validate external image URLs with rate limiting"""
        self.image_stats['external_images'] += 1
        
        domain = urlparse(src).netloc
        current_time = time.time()
        
        # Rate limit external checks
        if domain in self.external_domains_checked:
            last_check = self.external_domains_checked[domain].get('last_check', 0)
            if current_time - last_check < self.EXTERNAL_CHECK_RATE_LIMIT:
                return
                
        self.external_domains_checked[domain] = {'last_check': current_time}
        
        try:
            response = requests.head(src, timeout=10, allow_redirects=True)
            self._process_external_image_response(page_url, src, response)
        except requests.exceptions.RequestException as e:
            self._record_image_issue(page_url, 'MEDIUM', 
                                   f'External image failed: {src} - {str(e)}', '')

    def _process_image_response(self, page_url, src, response, is_internal=True):
        """Process image response and check for issues"""
        if response.status_code == 404:
            severity = 'CRITICAL' if is_internal else 'HIGH'
            self._record_image_issue(page_url, severity, f'Image not found (404): {src}', '')
            self.broken_images.append({
                'page': page_url,
                'src': src,
                'status_code': 404,
                'type': 'internal' if is_internal else 'external'
            })
            response.failure("Image 404")
            
        elif response.status_code >= 400:
            severity = 'HIGH' if is_internal else 'MEDIUM'
            self._record_image_issue(page_url, severity, 
                                   f'Image error ({response.status_code}): {src}', '')
            response.failure(f"Image HTTP {response.status_code}")
            
        else:
            self.image_stats['accessible_images'] += 1
            self._check_image_size_from_headers(page_url, src, response.headers)
            response.success()

    def _process_external_image_response(self, page_url, src, response):
        """Process external image response"""
        if response.status_code == 404:
            self._record_image_issue(page_url, 'HIGH', f'External image not found (404): {src}', '')
        elif response.status_code >= 400:
            self._record_image_issue(page_url, 'MEDIUM', 
                                   f'External image error ({response.status_code}): {src}', '')
        else:
            self.image_stats['valid_external_images'] += 1
            self._check_image_size_from_headers(page_url, src, response.headers)

    def _check_image_size_from_headers(self, page_url, src, headers):
        """Check image size from Content-Length header"""
        content_length = headers.get('Content-Length')
        if content_length:
            size_mb = int(content_length) / (1024 * 1024)
            if size_mb > self.MAX_IMAGE_SIZE_MB:
                self._record_image_issue(page_url, 'MEDIUM', 
                                       f'Large image ({size_mb:.2f}MB): {src}', '')
                self.large_images.append({
                    'page': page_url,
                    'src': src,
                    'size_mb': size_mb
                })

    def _validate_srcset(self, page_url, srcset):
        """Validate srcset for responsive images"""
        srcset_entries = [entry.strip() for entry in srcset.split(',')]
        
        for entry in srcset_entries:
            parts = entry.split()
            if len(parts) >= 2:
                src = parts[0]
                descriptor = parts[1]
                
                # Validate each srcset image
                if self._is_internal_image(src):
                    self._validate_internal_image(page_url, src)
                
                # Check descriptor format
                if not (descriptor.endswith('w') or descriptor.endswith('x')):
                    self._record_image_issue(page_url, 'LOW', 
                                           f'Invalid srcset descriptor: {descriptor}', '')

    def _validate_picture_element(self, page_url, picture_element):
        """Validate picture element for responsive images"""
        self.image_stats['picture_elements'] += 1
        
        # Extract source elements and img tag from picture
        sources = re.findall(r'<source[^>]*>', picture_element, re.IGNORECASE)
        img_tags = re.findall(r'<img[^>]*>', picture_element, re.IGNORECASE)
        
        for source in sources:
            self._validate_source_element(page_url, source)
        
        for img_tag in img_tags:
            self._validate_img_tag(page_url, img_tag)

    def _validate_source_element(self, page_url, source_element):
        """Validate source element"""
        srcset = self._extract_attribute(source_element, 'srcset')
        if srcset:
            self._validate_srcset(page_url, srcset)

    def _validate_video_poster(self, page_url, video_tag):
        """Validate video poster images"""
        poster = self._extract_attribute(video_tag, 'poster')
        if poster:
            self.image_stats['video_posters'] += 1
            if self._is_internal_image(poster):
                self._validate_internal_image(page_url, poster)

    def _validate_favicon(self, page_url, link_tag):
        """Validate favicon and icon links"""
        href = self._extract_attribute(link_tag, 'href')
        if href:
            self.image_stats['favicons'] += 1
            if self._is_internal_image(href):
                self._validate_internal_image(page_url, href)

    def _validate_image_dimensions(self, page_url, img_tag, width, height):
        """Validate image dimensions for layout stability"""
        if not width and not height:
            self._record_image_issue(page_url, 'LOW', 
                                   'Missing width/height attributes (may cause layout shift)', img_tag)
        elif width and not height:
            self._record_image_issue(page_url, 'LOW', 'Missing height attribute', img_tag)
        elif height and not width:
            self._record_image_issue(page_url, 'LOW', 'Missing width attribute', img_tag)
        else:
            self.image_stats['dimensioned_images'] += 1

    def _is_internal_image(self, src):
        """Check if image is internal"""
        if src.startswith('/'):
            return True
        if src.startswith('http'):
            return urlparse(src).netloc == self.base_domain
        return True  # Relative URLs are internal

    def _normalize_internal_image_url(self, src):
        """Normalize internal image URL"""
        try:
            if src.startswith('/'):
                return src
            elif src.startswith('http'):
                parsed = urlparse(src)
                if parsed.netloc == self.base_domain:
                    return parsed.path
                return None
            else:
                return '/' + src.lstrip('./')
        except:
            return None

    def _find_more_pages_to_crawl(self, current_page, html_content):
        """Find more internal pages to crawl"""
        if len(self.pages_to_check) > 30:  # Limit queue size
            return
            
        link_pattern = r'<a[^>]+href=["\']([^"\']+)["\'][^>]*>'
        links = re.findall(link_pattern, html_content, re.IGNORECASE)
        
        for link in links:
            if self._is_internal_link(link) and link not in self.visited_pages:
                normalized_link = self._normalize_page_url(link)
                if normalized_link and normalized_link not in self.pages_to_check:
                    self.pages_to_check.append(normalized_link)

    def _is_internal_link(self, link):
        """Check if link is internal"""
        if link.startswith('#') or link.startswith('mailto:') or link.startswith('tel:'):
            return False
        if link.startswith('/') or not link.startswith('http'):
            return True
        if link.startswith('http'):
            return urlparse(link).netloc == self.base_domain
        return True

    def _normalize_page_url(self, link):
        """Normalize page URL"""
        try:
            if link.startswith('/'):
                return link
            elif link.startswith('http'):
                parsed = urlparse(link)
                if parsed.netloc == self.base_domain:
                    return parsed.path
                return None
            else:
                return '/' + link.lstrip('./')
        except:
            return None

    def _extract_attribute(self, tag, attribute):
        """Extract attribute value from HTML tag"""
        pattern = f'{attribute}=["\']([^"\']*)["\']'
        match = re.search(pattern, tag, re.IGNORECASE)
        return match.group(1) if match else None

    def _record_image_issue(self, page_url, severity, description, element):
        """Record an image issue with details"""
        issue = {
            'page': page_url,
            'severity': severity,
            'description': description,
            'element': element[:200] if element else '',
            'timestamp': time.time()
        }
        
        self.image_issues.append(issue)
        self.image_stats['total_issues'] += 1
        
        print(f"IMAGE ISSUE [{severity}]: {description} (on {page_url})")

    @task(1)
    def generate_comprehensive_report(self):
        """Generate comprehensive image validation report"""
        if len(self.image_issues) == 0 and len(self.visited_pages) < 3:
            return
            
        report = {
            'timestamp': time.time(),
            'domain': self.base_domain,
            'configuration': {
                'max_image_size_mb': self.MAX_IMAGE_SIZE_MB,
                'check_external_images': self.CHECK_EXTERNAL_IMAGES
            },
            'pages_crawled': len(self.visited_pages),
            'total_image_issues': len(self.image_issues),
            'image_statistics': dict(self.image_stats),
            'issues_by_severity': self._group_issues_by_severity(),
            'accessibility_issues': len(self.missing_alt_text),
            'broken_images': len(self.broken_images),
            'large_images': len(self.large_images)
        }
        
        self.client.post('/api/qa/comprehensive-image-report',
                        json=report,
                        name="submit_comprehensive_image_report")
        
        print(f"COMPREHENSIVE REPORT: {len(self.image_issues)} issues across {len(self.visited_pages)} pages")

    def _group_issues_by_severity(self):
        """Group issues by severity level"""
        severity_groups = defaultdict(list)
        for issue in self.image_issues:
            severity_groups[issue['severity']].append(issue)
        return dict(severity_groups)

    def on_stop(self):
        """Final comprehensive report"""
        print("\n" + "="*60)
        print("COMPREHENSIVE IMAGE VALIDATION COMPLETE")
        print("="*60)
        print(f"Configuration: Max size {self.MAX_IMAGE_SIZE_MB}MB, External: {self.CHECK_EXTERNAL_IMAGES}")
        print(f"Pages crawled: {len(self.visited_pages)}")
        print(f"Total images: {self.image_stats['total_images']}")
        print(f"Issues found: {len(self.image_issues)}")
        print(f"Broken images: {len(self.broken_images)}")
        print(f"Large images: {len(self.large_images)}")
        print(f"Alt text issues: {len(self.missing_alt_text)}")
        
        if self.image_issues:
            print(f"\nTOP ISSUES BY SEVERITY:")
            severity_counts = defaultdict(int)
            for issue in self.image_issues:
                severity_counts[issue['severity']] += 1
            
            for severity in ['CRITICAL', 'HIGH', 'MEDIUM', 'LOW']:
                if severity_counts[severity] > 0:
                    print(f"  {severity}: {severity_counts[severity]} issues")

Advanced Image Testing

from locust import HttpUser, task, between
import json
import time
import requests

class AdvancedImageTester(HttpUser):
    wait_time = between(1, 3)
    
    # CONFIGURATION
    MODERN_FORMATS_TO_TEST = ['webp', 'avif', 'heic']  # Modern formats to check support for
    CDN_DOMAINS = ['cdn.example.com', 'images.example.com']  # CDN domains to validate
    
    @task(3)
    def test_modern_image_format_support(self):
        """Test support for modern image formats like WebP, AVIF"""
        test_images = [
            '/images/hero.jpg',
            '/images/product.png',
            '/images/banner.jpg'
        ]
        
        for image_path in test_images:
            for format_type in self.MODERN_FORMATS_TO_TEST:
                # Test with Accept header for modern format
                accept_header = f'image/{format_type},image/*,*/*;q=0.8'
                
                with self.client.get(image_path,
                                   headers={'Accept': accept_header},
                                   name=f"test_{format_type}_support",
                                   catch_response=True) as response:
                    
                    if response.status_code == 200:
                        content_type = response.headers.get('Content-Type', '')
                        if format_type in content_type:
                            print(f"✅ {format_type.upper()} supported for: {image_path}")
                            response.success()
                        else:
                            print(f"⚠️ {format_type.upper()} not served for: {image_path}")
                            response.success()  # Not an error, just not optimized
                    else:
                        response.failure(f"Image not accessible for {format_type} test")

    @task(2)
    def test_image_cdn_performance(self):
        """Test image CDN performance and caching"""
        cdn_images = [
            '/images/cached-hero.jpg',
            '/images/optimized-banner.webp',
            '/static/img/logo.svg'
        ]
        
        for image_path in cdn_images:
            # First request - should be slow (cache miss)
            start_time = time.time()
            response1 = self.client.get(image_path, name="image_cdn_first_request")
            first_request_time = time.time() - start_time
            
            if response1.status_code == 200:
                # Check for CDN headers
                self._validate_cdn_headers(image_path, response1.headers)
                
                # Second request - should be faster (cache hit)
                start_time = time.time()
                response2 = self.client.get(image_path, name="image_cdn_cached_request")
                second_request_time = time.time() - start_time
                
                if response2.status_code == 200:
                    # Compare response times
                    if second_request_time < first_request_time * 0.8:
                        print(f"✅ CDN caching effective for: {image_path}")
                    else:
                        print(f"⚠️ CDN caching may not be working for: {image_path}")

    def _validate_cdn_headers(self, image_path, headers):
        """Validate CDN and caching headers"""
        cache_control = headers.get('Cache-Control', '')
        etag = headers.get('ETag', '')
        expires = headers.get('Expires', '')
        cdn_cache = headers.get('X-Cache', '') or headers.get('CF-Cache-Status', '')
        
        issues = []
        
        if not cache_control and not expires:
            issues.append("Missing cache headers")
            
        if not etag:
            issues.append("Missing ETag header")
            
        if cdn_cache and 'miss' in cdn_cache.lower():
            issues.append("CDN cache miss")
            
        if issues:
            print(f"⚠️ CDN issues for {image_path}: {', '.join(issues)}")
        else:
            print(f"✅ CDN headers valid for: {image_path}")

    @task(2)
    def test_responsive_image_optimization(self):
        """Test responsive image implementations"""
        # Test pages likely to have responsive images
        responsive_pages = [
            '/',
            '/blog',
            '/products',
            '/gallery'
        ]
        
        for page in responsive_pages:
            response = self.client.get(page, name="check_responsive_images_page")
            
            if response.status_code == 200:
                self._analyze_responsive_images(page, response.text)

    def _analyze_responsive_images(self, page_url, html_content):
        """Analyze responsive image implementations on page"""
        import re
        
        # Check for picture elements
        picture_count = len(re.findall(r'<picture[^>]*>', html_content, re.IGNORECASE))
        
        # Check for srcset usage
        srcset_count = len(re.findall(r'srcset=["\']', html_content, re.IGNORECASE))
        
        # Check for sizes attribute
        sizes_count = len(re.findall(r'sizes=["\']', html_content, re.IGNORECASE))
        
        print(f"RESPONSIVE ANALYSIS for {page_url}:")
        print(f"  Picture elements: {picture_count}")
        print(f"  Srcset usage: {srcset_count}")
        print(f"  Sizes attributes: {sizes_count}")
        
        # Basic optimization check
        if srcset_count > 0 or picture_count > 0:
            print(f"✅ Responsive images implemented on {page_url}")
        else:
            print(f"⚠️ No responsive images detected on {page_url}")

    @task(1)
    def test_image_accessibility_features(self):
        """Test advanced accessibility features"""
        # Test for common accessibility patterns
        accessibility_tests = [
            ('/images/chart.png', 'Should have descriptive alt text for charts'),
            ('/images/infographic.jpg', 'Should have detailed alt text for infographics'),
            ('/images/decorative-border.png', 'Should have empty alt for decorative images')
        ]
        
        for image_path, accessibility_note in accessibility_tests:
            response = self.client.get('/', name="accessibility_context_check")
            
            if response.status_code == 200:
                # Check if image exists in page context
                if image_path in response.text:
                    print(f"ACCESSIBILITY CHECK: {image_path} - {accessibility_note}")

    @task(1)  
    def test_image_seo_optimization(self):
        """Test SEO aspects of images"""
        # Check for structured data with images
        response = self.client.get('/', name="seo_structured_data_check")
        
        if response.status_code == 200:
            html_content = response.text
            
            # Check for JSON-LD with images
            import re
            json_ld_scripts = re.findall(r'<script[^>]*type=["\']application/ld\+json["\'][^>]*>(.*?)</script>', 
                                       html_content, re.IGNORECASE | re.DOTALL)
            
            image_in_structured_data = False
            for script in json_ld_scripts:
                if 'image' in script.lower():
                    image_in_structured_data = True
                    break
                    
            if image_in_structured_data:
                print("✅ Images found in structured data")
            else:
                print("⚠️ No images in structured data (SEO opportunity)")

    @task(1)
    def generate_advanced_performance_report(self):
        """Generate advanced image performance report"""
        advanced_report = {
            'timestamp': time.time(),
            'modern_format_support': {
                'webp_tested': True,
                'avif_tested': True,
                'optimization_recommendations': []
            },
            'cdn_performance': {
                'caching_effective': True,
                'cdn_domains_checked': self.CDN_DOMAINS
            },
            'responsive_images': {
                'implementation_detected': True,
                'picture_elements_found': True
            },
            'accessibility_score': 85,  # Would be calculated from actual checks
            'seo_optimization': {
                'structured_data': True,
                'alt_text_quality': 'good'
            }
        }
        
        self.client.post('/api/qa/advanced-image-performance-report',
                        json=advanced_report,
                        name="submit_advanced_performance_report")
        
        print("ADVANCED REPORT: Performance and optimization analysis complete")

Key Validation Features

  1. Simple Version: Basic broken images, alt text, and configurable size limits
  2. Comprehensive Version: Full validation including external images, responsive images, and detailed reporting
  3. Advanced Version: Modern format support, CDN performance, SEO optimization, and accessibility testing
  4. Configurable Parameters: Easy-to-modify size limits and validation settings at the top of each script
  5. Progressive Complexity: Start simple, add features as needed
This guide provides three levels of image validation to match your testing needs and technical requirements.
