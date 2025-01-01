from locust import task, HttpUser import random import json class ShoppingCartTestUser ( HttpUser ): def on_start ( self ): # Sample products for cart testing self .products = [ { "id" : "PROD001" , "name" : "Laptop" , "price" : 999.99 , "sku" : "LAP001" }, { "id" : "PROD002" , "name" : "Mouse" , "price" : 29.99 , "sku" : "MOU001" }, { "id" : "PROD003" , "name" : "Keyboard" , "price" : 79.99 , "sku" : "KEY001" }, { "id" : "PROD004" , "name" : "Monitor" , "price" : 299.99 , "sku" : "MON001" }, { "id" : "PROD005" , "name" : "Headphones" , "price" : 149.99 , "sku" : "HEAD001" } ] # Cart and session management self .cart_id = None self .session_id = f "sess_ { random.randint( 100000 , 999999 ) } " self .cart_items = [] # API endpoints self .cart_endpoints = { "create" : "/api/cart" , "add" : "/api/cart/items" , "update" : "/api/cart/items/ {item_id} " , "remove" : "/api/cart/items/ {item_id} " , "checkout" : "/api/cart/checkout" } # Create a cart for this session self .create_cart() def create_cart ( self ): """Create a new shopping cart""" cart_data = { "session_id" : self .session_id, "user_id" : f "user_ { random.randint( 1000 , 9999 ) } " } with self .client.post( self .cart_endpoints[ "create" ], json = cart_data, name = "Create Cart" ) as response: if response.status_code in [ 200 , 201 ]: try : result = response.json() self .cart_id = result.get( "cart_id" ) or result.get( "id" ) print ( f "Created cart: { self .cart_id } " ) except json.JSONDecodeError: print ( "Cart created but invalid JSON response" ) @task ( 4 ) def test_add_to_cart ( self ): """Test adding items to cart""" if not self .cart_id: self .create_cart() product = random.choice( self .products) quantity = random.randint( 1 , 3 ) item_data = { "cart_id" : self .cart_id, "product_id" : product[ "id" ], "sku" : product[ "sku" ], "quantity" : quantity, "price" : product[ "price" ] } with self .client.post( self .cart_endpoints[ "add" ], json = item_data, name = "Add to Cart" ) as response: if response.status_code in [ 200 , 201 ]: try : result = response.json() item_id = result.get( "item_id" ) or result.get( "id" ) if item_id: self .cart_items.append({ "item_id" : item_id, "product_id" : product[ "id" ], "quantity" : quantity }) print ( f "Added to cart: { quantity } x { product[ 'name' ] } " ) except json.JSONDecodeError: response.failure( "Invalid JSON response" ) elif response.status_code == 400 : print ( f "Invalid add to cart request" ) else : response.failure( f "Add to cart failed: { response.status_code } " ) @task ( 3 ) def test_update_cart_item ( self ): """Test updating cart item quantities""" if not self .cart_items: return cart_item = random.choice( self .cart_items) new_quantity = random.randint( 1 , 5 ) update_data = { "quantity" : new_quantity } update_url = self .cart_endpoints[ "update" ].format( item_id = cart_item[ "item_id" ]) with self .client.put( update_url, json = update_data, name = "Update Cart Item" ) as response: if response.status_code == 200 : try : result = response.json() updated_quantity = result.get( "quantity" , new_quantity) # Update our local tracking cart_item[ "quantity" ] = updated_quantity print ( f "Updated cart item to quantity: { updated_quantity } " ) except json.JSONDecodeError: response.failure( "Invalid JSON response" ) elif response.status_code == 404 : print ( f "Cart item not found: { cart_item[ 'item_id' ] } " ) # Remove from our tracking self .cart_items.remove(cart_item) else : response.failure( f "Update cart item failed: { response.status_code } " ) @task ( 2 ) def test_remove_from_cart ( self ): """Test removing items from cart""" if not self .cart_items: return cart_item = random.choice( self .cart_items) remove_url = self .cart_endpoints[ "remove" ].format( item_id = cart_item[ "item_id" ]) with self .client.delete( remove_url, name = "Remove from Cart" ) as response: if response.status_code in [ 200 , 204 ]: print ( f "Removed item from cart: { cart_item[ 'item_id' ] } " ) self .cart_items.remove(cart_item) elif response.status_code == 404 : print ( f "Cart item already removed: { cart_item[ 'item_id' ] } " ) self .cart_items.remove(cart_item) else : response.failure( f "Remove from cart failed: { response.status_code } " ) @task ( 2 ) def test_view_cart ( self ): """Test viewing cart contents""" if not self .cart_id: return params = { "cart_id" : self .cart_id} with self .client.get( self .cart_endpoints[ "create" ], params = params, name = "View Cart" ) as response: if response.status_code == 200 : try : cart = response.json() items = cart.get( "items" , []) total = cart.get( "total" , 0 ) item_count = cart.get( "item_count" , len (items)) print ( f "Cart view: { item_count } items, total: $ { total } " ) # Validate cart data consistency if len (items) != len ( self .cart_items): print ( f "Cart item count mismatch: API= { len (items) } , local= { len ( self .cart_items) } " ) except json.JSONDecodeError: response.failure( "Invalid JSON response" ) elif response.status_code == 404 : print ( f "Cart not found: { self .cart_id } " ) self .cart_id = None self .cart_items = [] else : response.failure( f "View cart failed: { response.status_code } " ) @task ( 1 ) def test_cart_checkout ( self ): """Test cart checkout process""" if not self .cart_items or not self .cart_id: return checkout_data = { "cart_id" : self .cart_id, "shipping_address" : { "street" : "123 Test St" , "city" : "Test City" , "state" : "TS" , "zip" : "12345" }, "payment_method" : { "type" : "credit_card" , "card_number" : "4111111111111111" , "exp_month" : "12" , "exp_year" : "2025" , "cvv" : "123" } } with self .client.post( self .cart_endpoints[ "checkout" ], json = checkout_data, name = "Cart Checkout" ) as response: if response.status_code == 200 : try : result = response.json() order_id = result.get( "order_id" ) status = result.get( "status" , "unknown" ) total = result.get( "total" , 0 ) print ( f "Checkout successful: Order { order_id } , status: { status } , total: $ { total } " ) # Reset cart after successful checkout self .cart_items = [] self .cart_id = None except json.JSONDecodeError: response.failure( "Invalid JSON response" ) elif response.status_code == 400 : print ( "Checkout failed: Invalid cart or payment data" ) elif response.status_code == 409 : print ( "Checkout failed: Cart conflict or inventory issue" ) else : response.failure( f "Cart checkout failed: { response.status_code } " ) @task ( 1 ) def test_cart_validation ( self ): """Test cart validation and error handling""" if not self .cart_id: return # Test adding invalid item invalid_item = { "cart_id" : self .cart_id, "product_id" : "INVALID_PRODUCT" , "quantity" : - 1 , # Invalid quantity "price" : - 10.00 # Invalid price } with self .client.post( self .cart_endpoints[ "add" ], json = invalid_item, name = "Invalid Cart Operation" ) as response: if response.status_code == 400 : print ( "Invalid cart operation correctly rejected" ) elif response.status_code == 404 : print ( "Invalid product correctly rejected" ) elif response.status_code == 200 : response.failure( "Invalid cart operation was accepted" ) else : print ( f "Invalid cart operation returned: { response.status_code } " ) @task ( 1 ) def test_cart_persistence ( self ): """Test cart persistence across sessions""" if not self .cart_id: return # Simulate session interruption and recovery original_session = self .session_id # Try to recover cart with session ID recovery_params = { "session_id" : original_session } with self .client.get( f " { self .cart_endpoints[ 'create' ] } /recover" , params = recovery_params, name = "Recover Cart" ) as response: if response.status_code == 200 : try : recovered_cart = response.json() recovered_id = recovered_cart.get( "cart_id" ) if recovered_id == self .cart_id: print ( f "Cart persistence verified: { recovered_id } " ) else : print ( f "Cart recovery returned different ID: { recovered_id } " ) except json.JSONDecodeError: response.failure( "Invalid JSON response" ) elif response.status_code == 404 : print ( "No cart found for session recovery" ) else : print ( f "Cart recovery returned: { response.status_code } " )